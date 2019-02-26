Войти
26.02.2019
Военное обозрение

В России создали новый пеленгационный комплекс

274
0
+1

Новейший пеленгационный комплекс, способный обнаруживать источник радиопомех и обеспечивать тем самым стабильную работу радиоэлектронных средств, успешно прошел очередной этап испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна РТИ.

Источник изображения: РТИ

По информации, представленной пресс-службой РТИ, специалисты концерна завершили натурные испытания новейшего пеленгационного комплекса. Комплекс позволяет проводить анализ электромагнитной обстановки на фоне излучения мощного радиопередающего устройства, устанавливать факты воздействия радиопомех, определять их характеристики и местоположение. В РТИ подчеркнули, что это первое устройство подобного рода, создаваемое в России.

Он позволяет решить проблемы анализа электромагнитной обстановки, поиска источников радиопомех и упростит задачу обеспечения устойчивой работы радиоэлектронных средств

- сказали в концерне.

Разработка специалистов РТИ обеспечит устойчивую работу радаров, вычленяя источники радиопомех, которые могут искажать полученную информацию. Отмечается, что разработанный комплекс может применяться как в военной, так и в гражданской сфере, например для защиты научных радаров Российской академии наук от помех.

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
27.04.2017
Истребители-перехватчики МиГ-31 совершили длительный перелет с Камчатки в Забайкалье
13.01.2016
СМИ: Сирийские снайперы опробовали российскую винтовку МЦ-116М
09.12.2015
Ракета Antares, оснащенная российскими двигателями, отправится в полет в 2016 году
27.06.2014
Российский флот получит подводные беспилотники
05.02.2013
Ответили обезьянкой
12.02.2009
Взять высоту. Владимир Путин уверен, что предприятия ОПК должны максимально быстро получить госзаказы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 05:10
  • 14
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 26.02 01:19
  • 7
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 23:20
  • 1
Шведский пилот испугался "непрофессиональных" действий русского летчика
  • 25.02 22:51
  • 4
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 22:11
  • 191
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 25.02 21:21
  • 2
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 25.02 20:54
  • 1
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
  • 25.02 20:42
  • 60
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 20:17
  • 96
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 25.02 20:11
  • 2
Сенатор предложил механизм регулирования частных военных компаний в РФ
  • 25.02 19:32
  • 3
ВГТРК назвала возможные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для РФ
  • 25.02 19:27
  • 26
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 19:03
  • 163
Дополнительные функции
  • 25.02 18:50
  • 3
Видео: США показали новый истребитель
  • 25.02 18:43
  • 2
Россия создает убийцу танков