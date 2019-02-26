Критик всех властей: за что задержан экс-глава Генштаба ВСУ

Генпрокуратура Украины подтвердила факт задержания экс-главы Генштаба ВСУ

На Украине по подозрению в госизмене задержан экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Замана, который занимал этот пост во времена правления экс-президента Украины Виктора Януковича. Критик Януковича Замана известен своими резкими высказываниями и в адрес сегодняшней власти Украины, включая президента Петра Порошенко и секретаря Совета безопасности и обороны Александра Турчинова.

По данным источников, Заману уже задержали, в настоящее время проводятся обыски. "Суть предъявленных обвинений пока не известна", - добавил источник в правоохранительных органах, которого цитирует ТАСС. Украинские СМИ, в том числе агентство УНН, в свою очередь, пишут, что

генерал-лейтенанта подозревают в госизмене.

Факт задержания уже подтвердила Генпрокуратура Украины. "Факт я могу подтвердить, и не больше, - заявила агентству УНИАН пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган. - Я не знаю, госизмена там или что-то еще, поэтому все детали на брифинге".

Выпускник Харьковского танкового училища Замана занимал различные посты в структурах независимой Украины. В 2012 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович назначил его главнокомандующим вооруженных сил Украины вместо Григория Педченко.

Во время событий Майдана в феврале 2014 года он отказался исполнять приказы тогдашнего министра обороны Павла Лебедева использовать военных для подавления митингующих. В этой связи Замана подал в отставку. Его заместитель Юрий Думанский ушел вслед за ним. Свое решение они объясняли тем, что в феврале 2014 года происходило "втягивание военных в гражданский конфликт".

"Это может привести к гибели как военнослужащих, так и мирных граждан, что непозволительно", - говорил Замана.

Лидеры Евромайдана высоко оценили позицию генерал-лейтенанта. Когда власть перешла в руки оппозиции, Замана был назначен уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны.

В тот момент Замана фактически выполнял обязанности главы оборонного ведомства страны.

Представляя его кандидатуру парламенту исполнявший на тот момент обязанности президента Украины Александр Турчинов так описывал Заману:

"Это боевой генерал, который руководил штабом министерства и готов полностью организовать работу этого очень ответственного ведомства. Владимир Михайлович не только кадровый офицер, генерал, но он занял гражданскую позицию, отказавшись выполнять преступные приказы".

Однако союз генерал-лейтенанта и новой власти длился не долго. Он занимал высокий пост лишь с 22 по 27 февраля 2014 года. С тех пор Замана, который негативно относится к Януковичу, не менее критично стал высказываться и о новой власти, в том числе президенте Украины Петре Порошенко.

Доставалось от него и Турчинову, с которым Замана даже хотел поговорить "по-мужски" после того, как последний заявил, что генерал-лейтенант несет ответственность за "развал вооруженных сил".

"С мокрыми штанами Замана сидел и боялся рот раскрыть тогда. Как и многие другие, кто сегодня говорит о своем "героизме". - говорил Турчинов.

Сам Замана в интервью изданию "Гордон" в апреле 2018 года обвинял Турчинова в нерешительности во время событий в Крыму в марте 2014 года. "Турчинов несколько раз утверждал, что западные друзья не советуют делать Украине резких движений в Крыму. Но мы это знаем только со слов Турчинова. Правдивы они или нет, не знаю. Что касается неадекватной реакции Турчинова в суде на одно упоминание моего имени... Все его огульные обвинения, "мокрые штаны" ... Встречусь с ним, поговорю по-мужски. Думаю, так человек может реагировать только на правду, которая очень ему невыгодна сегодня", - говорил генерал-лейтенант.

Замана считал, что Украина должна была действовать решительно в ответ на события в Крыму. "Украинская армия была готова оборонять Крым, а украинская власть - нет. Никто в новой власти ни о защите Крыма, ни о грядущей войне не думал. Они портфели делили с утра до ночи, хотя полуостров уже наводнили российские военные и начались митинги. А когда, как гром среди ясного неба, захватили Верховный Совет Крыма - Турчинов и компания внезапно вспомнили об армии", - говорил он.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года после референдума на полуострове, по результатам которого 96,77% голосовавших выбрали пункт "За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации".

Не исключено, что задержание Замана может быть связано с усилением работы спецслужб Украины в преддверии выборов в этой стране.

"Я полагаю, что задержание случилось в рамках расследования фактов продажи военного имущества, которые привели к снижению обороноспособности в ВСУ до войны. Среди прочего, об этих фактах докладывала Временная следственная комиссия в Раде", - говорит "Газете.Ru" украинский военный обозреватель Денис Попович.

Отдел "Армия"