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26.02.2019
Военное обозрение

Конвертопланами Bell V-22 Osprey заинтересовались на Ближнем Востоке

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Продолжает расти интерес стран Ближнего Востока к американскому конвертоплану Bell V-22 Osprey. Разработанный в США компанией Bell более 30 лет назад летательный аппарат, сочетающий в себе отдельные преимущества вертолета и самолета, до сих пор находится на вооружении ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США. Опираясь на многолетний опыт эксплуатации машины, особый интерес к аппарату проявляют ВС Объединённых Арабских Эмиратов, планируя к 2020 году закончить предварительные переговоры.

Источник изображения: Bell

На данный момент компания Bell, выпуская единственный в мире серийный конвертоплан, стоящий на вооружении, не имеет конкурентов в данной области.

Но всё могло быть иначе, и первым в мире серийным конвертопланом могла бы стать советская, а не американская машина. Могла бы, но всё же не стала.

В 1972 году в СССР КБ Миля начало разработку машины Ми-30. По плану грузоподъемность этого летательного аппарата составляла до 5000 кг. Со скоростью 600 км/ч Ми-30 должен был перевозить до 32 человек на расстояние в 800 км. С 1986 по 1995 годы были запланированы производство и испытания опытных образцов. Но в стране началась перестройка, и финансирование проекта было прекращено. А вскоре не стало и самой страны.

В современной России довольно поздно осознали, что сильно отстают от США в этой области. Только в 2012 году компания ООО "Аэроксо" начала разрабатывать проект беспилотного конвертоплана ЭРА-100 и представила его на авиасалоне МАКС-2015. В настоящее время компания "Аэроксо" запатентовала собственную аэродинамическую схему и на её основе производит и эксплуатирует серию беспилотных конвертопланов ЭРА-54х с максимальным взлетным весом в 30 кг. В 2015 году данной проблемой занялись в холдинге "Вертолёты России".

По мнению военных экспертов, в российскую армию собственный вариант конвертоплана может поступить в 2023 году в рамках действующей госпрограммы перевооружения. Но это слишком оптимистичный прогноз.

25.02.2019
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ОАЭ
Россия
США
Продукция
MV-22 Osprey
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Bell Helicopter
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МАКС-20XX
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