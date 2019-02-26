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26.02.2019
Известия.ru

Американский космический грузовик Cygnus выведен с орбиты

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Источник изображения: Фото: NASA

Американский космический грузовой корабль Cygnus выведен с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Десятая миссия корабля официально завершилась 25 февраля в 4:05 по времени Восточного побережья США (12:05 мск), когда он вошел в плотные слои атмосферы Земли над Тихим океаном к востоку от Новой Зеландии.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 февраля на сайте корпорации Northrop Grumman, отвечающий за проект. В ноябре корабль доставил астронавтам 3350 кг полезных грузов и забрал со станции 2500 кг отработанных. Следующий запуск Cygnus запланирован на середину апреля.

В мае 2018 года NASA опубликовало отчет, в котором говорилось, что США могут столкнутся с проблемами в сфере доставки грузов на МКС из-за антироссийских санкций. В частности, речь шла об ограничениях на совместную деятельность с рядом компаний из России.

 

25.02.2019
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Новая Зеландия
Россия
США
Продукция
Cygnus ГККС
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