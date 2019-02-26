Российские истребители трижды за неделю поднимались на перехват

Перехватчики РФ трижды за неделю отправлялись в полет, чтобы препятствовать возможному нарушению воздушного пространства России.

Об этом сообщает 25 февраля газета "Красная звезда".

Воздушную разведку против РФ вели 15 летательных аппаратов. Нарушений российских границ не было.

19 февраля истребитель-перехватчик ВКС РФ Су-27 отправился в полет над Балтийским морем после обнаружения приближающегося к границам России иностранного летательного аппарата — самолета радиотехнической разведки "Гольфстрим" ВВС Швеции. Истребитель приблизился к шведскому самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и позднее вернулся на базу. Власти Швеции, однако, заявили об "опасном" сближении двух самолетов.