Космический корабль Cygnus сошел с орбиты и сгорел в атмосфере над Тихим океаном

Вашингтон. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cygnus ("Сигнус"), доставивший в ноябре прошлого года грузы на Международную космическую станцию (МКС), в понедельник был сведен с орбиты и, войдя в плотные слои атмосферы Земли, сгорел над южной частью акватории Тихого океана, сообщила корпорация-разработчик корабля Northrop Grumman ("Нортроп Грумман").

"Миссия официально завершилась 25 февраля в 4:05 по времени Восточного побережья США (12:05 МСК, - "ИФ"), когда Cygnus совершил безопасное вхождение в атмосферу Земли и разрушился над Тихим океаном к востоку от Новой Зеландии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, после почти трехмесячного совместного полета 8 февраля Cygnus отстыковался от МКС, вывезя со станции около 2,5 тонны мусора и отходов и начав более чем двухнедельный автономный полет, в ходе которого с его борта было запущено три исследовательских наноспутника.

Cygnus был выведен на орбиту 17 ноября прошлого года с помощью американской ракеты-носителя Antares ("Антарес"), на которой были использованы российские двигатели РД-181 разработки НПО "Энергомаш".

Старт был осуществлен с космодрома Уоллопс, который расположе на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

19 ноября прошлого года состоялась стыковка корабля с МКС. Запуск был осуществлен в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman ("Нортроп Грумман"), которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Это уже десятый полет американского "грузовика" данного типа к МКС. Первый запуск "Сигнуса" состоялся 18 сентября 2013 года.