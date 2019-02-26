Войти
26.02.2019
Российская газета

Авианосец США выбыл из строя на два года

274
0
0
Источник изображения: U.S. Navy/Wikimedia.org

Американский авианосец George H.W. Bush (CVN-77) прибыл на верфь Норфолка для планового технического обслуживания, которое продлится 28 месяцев.

Корабль уже заведен в сухой док. Объем необходимых работ оценивается в 1,3 миллиона человеко-дней - это будет самое продолжительное ТО в истории американского флота, пишет Naval Today. Для обмена опытом руководитель проекта Джефф Берчетт посетил военно-морскую верфь Пьюджет-Саунд, где проходит техническое обслуживание авианосец Nimitz.

- Предстоит много работы, учитывая то, что с 2006 года George H.W. Bush ни разу не садился на кильблоки. Это потребует общих усилий всей команды Норфлока, - рассказал Берчетт.

Список работ на авианосце не раскрывается. Известно лишь, что специалистам верфи предстоит произвести перезарядку ядерных реакторов и решить основную проблему CVN-77, связанную с его гальюнами.

George H.W. Bush - десятый и последний авианосец типа Nimitz, он построен со множеством нововведений. Уменьшена площадь "острова", надстройка оснащена новыми радарами, средствами связи и бронированными окнами. На палубе установлены усовершенствованные газоотбойники, в трюмах - полуавтоматическая система подачи авиатоплива. Главной головной болью экипажа стали впервые установленные на авианосце биотуалеты. Во время первого боевого похода в Персидский залив на корабле дважды отказывались работать все 423 унитаза. Связанные с ними проблемы возникают в среднем по 25 раз в неделю, на их устранение затрачено более 10 тысяч человеко-часов.


Антон Валагин

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-77
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
Похожие новости
04.06.2018
Ядерные терминаторы "Рафаль М" на авианосце "Джордж Буш"
19.12.2016
Большая дубинка американского флота
15.04.2009
Адмирал и семь президентов
29.12.2008
Новинки в мире ВВТ в 2008 году. Наиболее интересные события в области разработки, производства и поставки вооружений, военной и специальной техники
06.12.2006
Компания "Нортроп Грумман" получила первоначальный контракт на строительство авианосца проекта CVN 21
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 05:10
  • 14
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 26.02 01:19
  • 7
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 23:20
  • 1
Шведский пилот испугался "непрофессиональных" действий русского летчика
  • 25.02 22:51
  • 4
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 22:11
  • 191
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 25.02 21:21
  • 2
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 25.02 20:54
  • 1
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
  • 25.02 20:42
  • 60
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 20:17
  • 96
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 25.02 20:11
  • 2
Сенатор предложил механизм регулирования частных военных компаний в РФ
  • 25.02 19:32
  • 3
ВГТРК назвала возможные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для РФ
  • 25.02 19:27
  • 26
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 19:03
  • 163
Дополнительные функции
  • 25.02 18:50
  • 3
Видео: США показали новый истребитель
  • 25.02 18:43
  • 2
Россия создает убийцу танков