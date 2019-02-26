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26.02.2019
bmpd.livejournal.com

Государственные испытания модернизированного танка Т-90М находятся на завершающей стадии

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Как сообщило 24 февраля 2019 года информационное агентство ТАСС, государственные испытания модернизированного танка Т-90М "Прорыв" находятся на завершающей стадии, основные характеристики машины подтверждены. Об этом заявил начальник научно-исследовательского испытательного центра бронетанковой техники 3-го ЦНИИ Министерства обороны Российской Федерации Александр Пантелеев.

Один из опытных образцов модернизированного танка Т-90М (с) кадр из программы "Военная приемка" телеканала "Звезда"

"Да, машина завершает государственные испытания. Основные характеристики, заявленные в тактико-техническом задании, мы подтвердили", - сказал Пантелеев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По его словам, Т-90М получил принципиально новую башню и более мощный двигатель. "Здесь используется двигатель повышенной мощности по сравнению с Т-90. Башня новая, уникальная башня, кардинально отличающаяся от серийной. Ствол [орудия] используется тот же, при этом имеет конструктивную особенность - это использование учета изгиба канала ствола", - рассказал собеседник телеканала.

Кроме того, сообщил он, "Прорыв" оснащен новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, - аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".

Модернизированный танк получил систему кругового видеонаблюдения и камеру заднего вида, а также, по словам Пантелеева, может быть оснащен комплексом активной защиты, аналогичным комплексу "Арена".

Контракт на поставку глубоко модернизированных танков Т-90М был подписан Минобороны РФ и "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2017". Как сообщалось ранее, первые несколько десятков таких машин должны поступить в войска в 2019 году.

Запись программы "Военная приемка" телеканала "Звезда" про танк Т-90М:

25.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
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