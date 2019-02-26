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26.02.2019
Российская газета

Очередной провал: новейший КрАЗ-7634НЕ опозорился на военных учениях

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Источник изображения: rg.ru

Широко рекламировавшийся на недавней выставке IDEX-2019 в Абу-Даби украинский автомобиль КрАЗ-7634НЕ оказался крайне ненадежным.

Как сообщают источники на Украине, вездеход, предназначенный для установки на него ракетных комплексов "Нептун" и "Ольха", "посыпался" на недавних учениях сил ПВО.

КрАЗ со смонтированной на нем радиолокационной станцией Аmber-1800 должен был самостоятельно совершить марш на полигон. Однако после того как "гордость украинского автопрома" преодолела чуть более 200 км, из-за многочисленных поломок пришлось остановиться. Остальное расстояние до района учений машину уже тянули на буксире.

В начале января представители автопредприятия на своем корпоративном сайте радостно сообщили, что сделали украинским военным подарок в виде этого полноприводного шасси. По всей видимости, была отгружена машина как раз для монтажа этой РЛС.

На КрАЗ-7634НЕ с колесной формулой 8х8, по заверениям разработчиков, могут монтироваться системы массой до 27 т. На автомобиле установлен дизельный двигатель мощностью 460 л.с. с автоматической коробкой передач.

Как предполагается, он станет базой для реактивных систем залпового огня "Ольха", противокорабельных комплексов "Нептун" и др. Однако случившееся показывает, что это шасси еще очень "сырое" и требует дальнейшей длительной доводки.



Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

25.02.2019
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принадлежат Российская газета
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