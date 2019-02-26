Очередной провал: новейший КрАЗ-7634НЕ опозорился на военных учениях
Широко рекламировавшийся на недавней выставке IDEX-2019 в Абу-Даби украинский автомобиль КрАЗ-7634НЕ оказался крайне ненадежным.
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Как сообщают источники на Украине, вездеход, предназначенный для установки на него ракетных комплексов "Нептун" и "Ольха", "посыпался" на недавних учениях сил ПВО.
КрАЗ со смонтированной на нем радиолокационной станцией Аmber-1800 должен был самостоятельно совершить марш на полигон. Однако после того как "гордость украинского автопрома" преодолела чуть более 200 км, из-за многочисленных поломок пришлось остановиться. Остальное расстояние до района учений машину уже тянули на буксире.
В начале января представители автопредприятия на своем корпоративном сайте радостно сообщили, что сделали украинским военным подарок в виде этого полноприводного шасси. По всей видимости, была отгружена машина как раз для монтажа этой РЛС.
На КрАЗ-7634НЕ с колесной формулой 8х8, по заверениям разработчиков, могут монтироваться системы массой до 27 т. На автомобиле установлен дизельный двигатель мощностью 460 л.с. с автоматической коробкой передач.
Как предполагается, он станет базой для реактивных систем залпового огня "Ольха", противокорабельных комплексов "Нептун" и др. Однако случившееся показывает, что это шасси еще очень "сырое" и требует дальнейшей длительной доводки.
Ukraine showcases new high-precision multiple rocket launching system at IDEX 2019https://t.co/DE39I4hqVx pic.twitter.com/tmvMJQgspG— Defence blog (@Defence_blog) 17 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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