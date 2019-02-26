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26.02.2019
ТАСС

Роскосмос включит полет Гагарина в историю космических запусков на своем сайте

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Юрий Гагарин
Юрий Гагарин.
Источник изображения: © ТАСС

Как отметили в госкорпорации, будет дополнена история запусков до марта 1963 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Роскосмос добавит информацию о полете первого космонавта Юрия Гагарина и о других запусках до марта 1963 года в соответствующий раздел своего сайта. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

"Разумеется, история запусков до марта 1963 года также будет дополнена, и, конечно, в нее будут включены запуск первого спутника и первый полет Юрия Алексеевича Гагарина", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что данные в некоторых разделах сайта до сих пор дополняются. "Новый сайт госкорпорации "Роскосмос" начал свою работу 25 ноября 2018 года, некоторые его разделы продолжают наполняться в рабочем режиме, для этого периодически требуется техническая доработка самого сайта", - пояснили в госкорпорации.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" обратила внимание на то, что на сайте Роскосмоса в разделе "Запуски" нет информации о полете Гагарина. Также не упоминается о старте ракеты с первым спутником, который состоялся в 1957 году. Кроме того, на сайте не отмечен полет космонавта Алексея Леонова, который совершил первый в истории выход открытый космос.

25.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Россия
Компании
Роскосмос
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