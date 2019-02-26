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26.02.2019
Российская газета

На Камчатке ракетчики ТОФ ударили по "вражеским" кораблям

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Электронные пуски ракет по кораблям условного противника провели на Камчатке расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота. Задача выполнялась в ходе планового полевого выхода подразделений отдельной береговой ракетной бригады Войск и сил на Северо-Востоке России.

"Мобильные пусковые установки покинули полевой лагерь и, совершив марш, были сходу развернуты в указанном районе с заранее оборудованными позициями", - рассказал начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Совершив пуск, ракетчики скрытно сменили огневую позицию.

В ходе тренировки также выполнялись задачи по защите пусковых установок от "вражеских" разведчиков.

В полевом выходе участвовали около 70 человек и 10 единиц техники.


Дина Непомнящая

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
Проекты
ТОФ
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