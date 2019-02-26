На Камчатке ракетчики ТОФ ударили по "вражеским" кораблям
Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости
Электронные пуски ракет по кораблям условного противника провели на Камчатке расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота. Задача выполнялась в ходе планового полевого выхода подразделений отдельной береговой ракетной бригады Войск и сил на Северо-Востоке России.
"Мобильные пусковые установки покинули полевой лагерь и, совершив марш, были сходу развернуты в указанном районе с заранее оборудованными позициями", - рассказал начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Совершив пуск, ракетчики скрытно сменили огневую позицию.
В ходе тренировки также выполнялись задачи по защите пусковых установок от "вражеских" разведчиков.
В полевом выходе участвовали около 70 человек и 10 единиц техники.
Дина Непомнящая
25.02.2019
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Права на данный материал
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Материал размещен правообладателем
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