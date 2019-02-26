На Камчатке ракетчики ТОФ ударили по "вражеским" кораблям

Электронные пуски ракет по кораблям условного противника провели на Камчатке расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота. Задача выполнялась в ходе планового полевого выхода подразделений отдельной береговой ракетной бригады Войск и сил на Северо-Востоке России.

"Мобильные пусковые установки покинули полевой лагерь и, совершив марш, были сходу развернуты в указанном районе с заранее оборудованными позициями", - рассказал начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Совершив пуск, ракетчики скрытно сменили огневую позицию.

В ходе тренировки также выполнялись задачи по защите пусковых установок от "вражеских" разведчиков.

В полевом выходе участвовали около 70 человек и 10 единиц техники.

Дина Непомнящая