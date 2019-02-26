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26.02.2019
ТАСС

Минпромторг: доля гражданской продукции в 2018 году в целом по ОПК составила 20,7%

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Минпромторг
Минпромторг.
Источник изображения: mpt.volganet.ru

В авиастроительной отрасли этот показатель достиг 27,7%, в судостроении - около 13,5%

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 25 февраля. /ТАСС/. Доля гражданской продукции в 2018 году в целом по оборонно-промышленному комплексу составила 20,7%, по оценке Минпромторга. Об этом говорится в материалах к совещанию по диверсификации предприятий судостроительной и авиационной промышленности Приморского края, которое проводит вице-премьер Юрий Борисов.

"По оценке Минпромторга России, в 2018 году доля гражданской продукции в структуре выпуска в целом по ОПК составила 20,7%. В авиастроении этот показатель составил 27,7%, в судостроении - около 13,5%", - говорится в материалах.

Борисов, открывая совещание, отметил, что в современных условиях успешное развитие оборонных предприятий зависит от сбалансированного сочетания ключевых составляющих - гособоронзаказа (ГОЗ), военно-технического сотрудничества и производства гражданской продукции. "Понятно, что по мере достижения необходимого уровня перевооружения армии объемы ГОЗ будут снижаться. При этом значительного роста экспорта военной продукции не ожидается, особенно в условиях нарастающего санкционного давления, как на Российскую Федерацию, так и на наших зарубежных партнеров", - сказал вице-премьер.

Он напомнил, что президент РФ поставил масштабную задачу: довести к 2025 году долю гражданской продукции в структуре выручки предприятий ОПК до 30%, а к 2030 - до 50%. "Достижение этих показателей позволит ОПК стать устойчивой производственно-экономической системой, интегрированной в рыночные отношения, с бизнес-культурой и современными методами управления, адекватными вызовам меняющегося мира", - добавил Борисов.

25.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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