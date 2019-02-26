Rafael покупает компанию Aeronautics

21 февраля 2019 года израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems Ltd. и бизнесмен Авихай Столеро подписали соглашение о приобретении ими 100% акций известной израильской компании Aeronautics (ранее была известна как Aeronautics Defense Systems), специализирующейся главным образом на беспилотной технике. Cоглашение было подписано советами директоров Rafael и Aeronautics. Сама Aeronautics официально подтвердила сделку в сообщении для Тель-Авивской биржи (TASE) 24 февраля. Теперь Aeronautics будет трансформирована в непубличную компанию и ее акции будут выведены с биржи. В последующем, скорее всего, Aeronautics будет полностью поглощена Rafael, став подразделением последней по беспилотной технике.

Тактиические разведывательные беспилотные летательные аппараты Aerostar израильской компании Aeronautics (с) Aeronautics

Сообщается, что Rafael и Авихай Столеро заплатят за акции Aeronautics 850 млн шекелей (235 млн долл), при этом будут владеть компанией в равных долях. Сейчас большая часть акций (более 36%) находится у инвестиционных фондов Bereshit, Viola и KCPS. Соглашение подлежит одобрению акционерами Aeronautics, в том числе израильским бизнесменом Аароном Френкелем, который сам пытался заполучить контроль над Aeronautics и c конца декабря cкупил 20% ее акций за 100 млн шекелей и таким образом сейчас имеет 30,3%. Тем не менее, Френкель не сможет заблокировать сделку, и в том случае, если она будет реализована, новым акционерам придется выплатить Френкелю значительные отступные. Руководство Aeronautics ожидает, что сделка будет завершена в течение максимум полугода. После объявления о продаже стоимость акций Aeronautics на бирже выросла еще на 3% - до 786 млн шекелей. В целом стоимость акций Aeronautics на бирже выросла с 507 млн шекелей на 10 января 2019 года, после того, как Френкель и альянс Rafael и Столеро начали активные конкурентные действия по покупке компании.

Aeronautics трансформировалась в публичную компанию летом 2017 года, причем ее стоимость тогда превышала 1 млрд шекелей, что побудило акционеров активно продвигать ее продажу. Однако затем стоимость Aeronautics рухнула ввиду ряда ее неудач в реализации экспортных контрактов по БЛА и особенно ввиду ее вовлеченности в известный скандал с практическим применением ее ударных аппаратов Orbiter 1К во время демонстрации в Азербайджане по армянским целям, что вынудило экспортное агентство СИБАТ министерства обороны Израиля даже кратковременно отозвать у компании экспортную лицензию.

Тем не менее в августе 2018 года акционеры Aeronautics отклонили предложение Rafael и Столеро о покупке компании за 430 млн шекелей (около 117 млн долл), сочтя эту цену недопустимо низкой. В результате акционеры не прогадали - в январе 2019 года оба указанных претендента увеличили стоимость своего предложения до 231 млн долл, - после того как Френкель и израильская государственная компания Israel Aerospace Industries (IAI) также заинтересовались покупкой Aeronautics. Конечная цена в конечном счете оказалась немногим больше.

Следует отметить, что предпочтение, оказанное руководством Aeronautics поглощению именно со стороны Rafael выглядит вполне естественным, поскольку председателем Aeronautics является Йедидия Яари - бывший главнокомандующий ВМС Израиля, с 2004 по 2015 годы являвшийся президентом Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

Таким образом, фактическое приобретение Aeronautics со стороны Rafael завершает консолидацию израильского сектора производства БЛА между тремя крупнейшими израильскими оборонным группами - IAI, Elbit Systems и Rafael, каждая из которых теперь имеет свои мощные компетенции по разработке и производству беспилотных систем. Если IAI и Elbit развили эти компетенции самостоятельно, что Rafael до настоящего времени таковыми обладали лишь в относительно небольшой степени. С приобретением Aeronautics компания Rafael усиивает свои позиции как на мировом оборонном рынке, так и по отношению к двум другим "грандам" израильского ВПК.

Aeronautics (Aeronautics Defense Systems), бызирующаяся в Явне, была создана в 1997 году, и получила широкую известность после 2000 года как один из активнейших продавцов БЛА различного назначения на мировом оборонном рынке. Компания отличалась редкой даже по меркам израильского оборонного бизнеса "всеядностью" в продажах, заключая контракты буквально с кем угодно и периодически попадая в коррупционные и политические скандалы в различных странах. Также неоднократно в разных странах выдвигались рекламации по отношению к продукции Aeronautics как недостаточно эффективной или недоведенной. В 2000-е годы компания оставила свой след и в России, в парнерстве с корпорацией "Иркут" поучаствовав в продвижении своих беспилотных систем на российском рынке, в частности МЧС - впрочем, без особого успеха, а российские государственные и оборонные структуры в итоге предпочли взять в партнеры в этом сегменте более солидную израильскую государственную IAI.