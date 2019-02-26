В Сирии потеряна лишь одна РСЗО "Ураган", ее уничтожил Израиль

Реактивные системы залпового огня 9К57 "Ураган" по-прежнему являются одними из самых мощных в Сирийской армии.

В Сети размещено видео, на котором запечатлен момент переброски двух пусковых установок 9П140 и транспортно-заряжающей машины 9T452.

По давней сирийской традиции, техника передвигается не сама, а на специально нанятых трейлерах с гражданскими тягачами. Так сберегается ресурс.

Любопытно, что на одном из прицепов видны 220-мм неуправляемые реактивные снаряды.

Эти РСЗО, смонтированные на шасси ЗИЛ-135ЛМ, могут очень точно поражать различные цели на дистанции в 35 000 м.

За все время конфликта была потеряна всего лишь одна машина, которую уничтожили не боевики, а израильские военные, которым показалось, что она обстреливает территорию Израиля, хотя огонь велся по террористам.

Лев Романов