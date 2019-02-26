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26.02.2019
Вестник Мордовии

В Сирии потеряна лишь одна РСЗО "Ураган", ее уничтожил Израиль

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РСЗО "Ураган"
Реактивная система залпового огня "Ураган".
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/Донат Сорокин

Реактивные системы залпового огня 9К57 "Ураган" по-прежнему являются одними из самых мощных в Сирийской армии.

В Сети размещено видео, на котором запечатлен момент переброски двух пусковых установок 9П140 и транспортно-заряжающей машины 9T452.



По давней сирийской традиции, техника передвигается не сама, а на специально нанятых трейлерах с гражданскими тягачами. Так сберегается ресурс.

Любопытно, что на одном из прицепов видны 220-мм неуправляемые реактивные снаряды.

Эти РСЗО, смонтированные на шасси ЗИЛ-135ЛМ, могут очень точно поражать различные цели на дистанции в 35 000 м.

За все время конфликта была потеряна всего лишь одна машина, которую уничтожили не боевики, а израильские военные, которым показалось, что она обстреливает территорию Израиля, хотя огонь велся по террористам.

Лев Романов

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Сирия
Продукция
Ураган РСЗО
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