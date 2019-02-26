Поют свой гимн: в Эстонии обвинили русских солдат в агрессии

В эстонской армии пожаловались на "террор" со стороны русских солдат

Русские солдаты Вирусского пехотного батальона эстонских Вооруженных сил "терроризируют" своих эстонских сослуживцев, заявил лидер Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме. По его словам, русские военнослужащие "громко поют российский гимн", когда звучит эстонский гимн. Ранее в батальоне якобы произошла драка между русскими и эстонцами, но в генштабе Эстонии заявили, что конфликт носил бытовой характер.

Русские военнослужащие Вируского пехотного батальона вооруженных сил Эстонии "терроризируют" своих сослуживцев-эстонцев. Об этом заявил лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме, сообщает Eesti Ekspress.

"Когда звучит гимн Эстонии, они громко поют российский. Русские солдаты терроризируют эстонских ребят, которые там в меньшинстве. Были и случаи прямого насилия", - подчеркнул политик.

По его словам, ранее в батальоне произошла драка между эстонцами и русскими. Однако в генеральном штабе армии Эстонии заявили, что до Хельме дошли искаженные слухи - конфликт в Вируском батальоне носил "не национальный, а бытовой характер".

Вируский пехотный батальон был сформирован в декабре 1917 года и просуществовал до 1940 года, когда Эстония была присоединена к СССР. Впоследствии 4-й батальон был сформирован заново в мае 1992 года, он входит в состав 1-й пехотной бригады ВС Эстонии и готовит резервистов для пехоты.

В последнее время Эстония увеличила свои расходы на оборону, и складывается впечатление, что она готовится к войне. Такое мнение выразил руководитель отдела по оборонным инвестициям министерства обороны Эстонии Кусти Сальм. Он не стал конкретизировать, с кем именно планирует воевать прибалтийская республика, передает НСН.

Ранее американский журнал The Atlantic сообщил, что НАТО опасается, что русскоязычный город Нарва в Эстонии, который находится на границе с Россией, станет эпицентром нового конфликта. "Нарвский сценарий" сможет привести к войне и повторению "крымских событий", говорится в статье. Это может произойти, если Москва захочет "защитить" проживающих в Нарве русских, представляющих абсолютное большинство населения, и "аннексирует" город.

Вторжение России на территорию Эстонии при этом будет иметь более серьезные последствия, нежели события 2014 года, так как эта страна - член НАТО. Эстонские чиновники уверены в том, что при таком сценарии союзники по альянсу, в особенности - США, встанут на защиту эстонской территориальной целостности.

Между тем, президент Эстонии Керсти Кальюлайд пошла на беспрецедентный шаг, переместив на время свое рабочее место из столицы в Нарву, отмечается в статье. В августе 2018 года пресса сообщала, что эстонская президент переезжает с администрацией в Нарву, чтобы показать, что "эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве и ценит его население". В Нарве 96% жителей считают себя русскими, а русский язык - родным.

"Этой осенью президент будет работать в Нарве в общей сложности один месяц с перерывами. В этот раз она проработает в Нарве десять дней. Вместе с президентом поедут чиновники канцелярии - советники, директор канцелярии, офицеры для поручений", - подчеркнули в администрации страны.

Несмотря на периодические взаимные обвинения политиков России и Эстонии в шовинизме и агрессии, в информационном пространстве раздаются и голоса разума, призывающие к умеренности и терпимости. Бурную полемику вызвали агитационные плакаты в центре Таллина, в которых в провокационной форме заявляется о национальном вопросе в Эстонии.

В понедельник, 7 января, на одной из трамвайных остановок Таллина появились плакаты, призывающие эстонцев и русских ждать трамвая по отдельности: "здесь только русские" и "siin ainult eestlased" - "здесь только эстонцы". На следующий день лидер недавно созданной партии "Эстония 200" Кристина Каллас объяснила резонансные плакаты. По ее словам, такой шаг был необходим, чтобы привлечь внимание к проблеме разобщенности русской и эстонской общин в стране.

"Расколотое общество - наша реальная проблема. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой. Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы. И если это - не расколотое общество, то как тогда это называть?" - заявила Каллас. По словам политика, эстонское общество должно обсуждать и решать возникающие перед ним проблемы, но все усилия могут пойти прахом, если не решить национальный вопрос.

С российской стороны любая агрессия в отношении стран Прибалтики отрицается властями. Президент России Владимир Путин также поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд и эстонских жителей с Днем независимости страны. Российский лидер пожелал эстонцам благополучия и успехов, передает ФАН.

"Уважаемая госпожа Президент, примите поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики", - заявил президент РФ.

День независимости Эстонии отмечается 24 февраля. В этот день в 1918 году комитет спасения Эстонии провозгласил независимую и демократическую республику, воспользовавшись распадом Российской Империи, и позже - Октябрьской революцией.​​​.

Иван Жуковский