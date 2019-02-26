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26.02.2019
Военное обозрение

США могут "оживить" горячую линию с РФ по кибератакам

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Американская разведка вернулась к идее использования "горячей линии" с Россией по вопросам кибербезопасности, пишет Daily Beast со ссылкой на источники в администрации США.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Издание отмечает, что упомянутая линия уже существует: ее создали в 2013 году для переговоров в случае кризиса в киберпостранстве, когда невозможно идентифицировать участников кибератак и определить их цели. Правда, использовалась она лишь один раз – в 2016 году. Тогда, в преддверии президентских выборов, Вашингтон предупредил Москву о недопустимости атак на американскую инфраструктуру голосования.

По словам источника, о "горячей линии" разведка вспомнила "в контексте потребности вплотную заниматься данной проблемой".

Мы хотим знать наверняка, что Россия получит наше послание. Этот вариант мы сможет использовать в том случае, когда кризисная ситуация развивается стремительно и все другие средства не сработали,

сказал он добавив, что пока Вашингтон не видит признаков прекращения вмешательства со стороны россиян.

Между тем, Минюст и Министерство внутренней безопасности США недавно заявили, что не обнаружили фактов иностранного вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс, которые прошли в ноябре прошлого года.

В совместном заявлении отмечается также, что в ходе выборов оба ведомства тесно взаимодействовали как с федеральными, так и региональными властями, и этот опыт обеспечения безопасности будет использован ими при проведении следующих выборов, которые состоятся в 2020 году.

25.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
Кибербезопасность
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