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26.02.2019
Интерфакс-АВН

Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" зашел в порт Одессы

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Американский эсминец USS Donald Cook
Американский эсминец USS Donald Cook.
Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Navy Page / USS Donald Cook

Лондон. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75), вошедший 19 февраля в Черное море, в понедельник прибыл в Одессу, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

Американский эсминец, несущий до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала. Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля.

По данным оборонного ведомства Турции, на минувшей неделе американский корабль провел в Черном море учения с турецким ракетным фрегатом "Фатих" (TCG Fatih).

"Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

"Операции корабля в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость по обеспечению безопасности в Черном море в рамках операции "Атлантическая решимость", - говорилось в сообщении 6-го флота после захода эсминца в Черное море.

После захода "Дональда Кука" в Черное море в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные сразу начали отслеживать пребывание американского эсминца.

"Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс"", - заявили в Национальном центре управления обороной РФ во вторник.

"Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем", - отметили российские военные.

МРК "Орехово-Зуево" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Оборудован новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности: универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Принят в состав Черноморского флота 10 декабря 2018 года.

"Иван Хурс" - новый разведывательный корабль в составе Черноморского флота России. Предназначен для обеспечения связи, управления флотом, решения разведывательных задач.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Согласно Конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Как сообщалось, "Дональд Кук" в январе текущего года также заходил в Черное море. В ходе пятидневного пребывания он побывал с визитом в грузинском порту Батуми, а также провел совместные учения с кораблями Службы береговой охраны Грузии.

В минувший вторник в Черное море также зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входят флагман группы - плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".

25.02.2019
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