Работа судоверфи "Звезда" станет особо актуальной в условиях санкций - вице-премьер Борисов

Прибытие транспортно-передаточного плавучего дока грузоподъемностью 40 000 тонн на судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), 25.07.2018.

На сегодняшний день на строительство верфи направлено около 66 млрд. руб., всего предполагается - свыше 202 млрд рублей

Большой Камень (Приморский край). 25 февраля. ИНТЕРФАКС- На строительство судоверфи "Звезда" направят в общей сложности более 202 млрд рублей, говорится в материалах к совещанию вице-премьера Юрия Борисова о развитии данного комплекса.

"Суммарные капитальные затраты на строительство СК "Звезда"

в соответствии с планом капитальных вложений оцениваются в 202,2 млрд. руб. В настоящее время финансирование проекта осуществляется за счёт средств инвесторов (средства ПАО "НК "Роснефть", ПАО "РОСНЕФТЕГАЗ" и кредитная линия АО "Газпромбанк")", - говорится в материалах.

В них отмечается, что на сегодняшний день на строительство верфи направлено около 66 млрд. руб.

В свою очередь Ю.Борисов сообщил, что окончание строительства верфи запланировано на 2024 год.

"Наличие такой верфи имеет особую актуальность в условиях проводимой санкционной политики по отношению к нашей стране", - сообщил Ю.Борисов.

Он отметил, что в прошлом году велась работа по загрузке заказами предприятия.

"Уже подписаны контракты с такими крупными заказчиками как ПАО "НК "Роснефть", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Совкомфлот" и ПАО "Газпром" на строительство 37 судов различных типов. Зарезервированы производственные мощности для строительства судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ 2", - сообщил Ю.Борисов