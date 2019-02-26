Войти
26.02.2019
Интерфакс-АВН

Работа судоверфи "Звезда" станет особо актуальной в условиях санкций - вице-премьер Борисов

269
0
0
Плавучий док
Прибытие транспортно-передаточного плавучего дока грузоподъемностью 40 000 тонн на судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), 25.07.2018.
Источник изображения: ПАО "НК "Роснефть"

На сегодняшний день на строительство верфи направлено около 66 млрд. руб., всего предполагается - свыше 202 млрд рублей

Большой Камень (Приморский край). 25 февраля. ИНТЕРФАКС- На строительство судоверфи "Звезда" направят в общей сложности более 202 млрд рублей, говорится в материалах к совещанию вице-премьера Юрия Борисова о развитии данного комплекса.

"Суммарные капитальные затраты на строительство СК "Звезда"

в соответствии с планом капитальных вложений оцениваются в 202,2 млрд. руб. В настоящее время финансирование проекта осуществляется за счёт средств инвесторов (средства ПАО "НК "Роснефть", ПАО "РОСНЕФТЕГАЗ" и кредитная линия АО "Газпромбанк")", - говорится в материалах.

В них отмечается, что на сегодняшний день на строительство верфи направлено около 66 млрд. руб.

В свою очередь Ю.Борисов сообщил, что окончание строительства верфи запланировано на 2024 год.

"Наличие такой верфи имеет особую актуальность в условиях проводимой санкционной политики по отношению к нашей стране", - сообщил Ю.Борисов.

Он отметил, что в прошлом году велась работа по загрузке заказами предприятия.

"Уже подписаны контракты с такими крупными заказчиками как ПАО "НК "Роснефть", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Совкомфлот" и ПАО "Газпром" на строительство 37 судов различных типов. Зарезервированы производственные мощности для строительства судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ 2", - сообщил Ю.Борисов

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Компании
Совкомфлот
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Арктика
Похожие новости
05.07.2018
Заказы плывут мимо "Звезды"
04.08.2014
Ставка на атомные подводные лодки
26.06.2014
Замещай, но проверяй
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 05:10
  • 14
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 26.02 01:19
  • 7
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 23:20
  • 1
Шведский пилот испугался "непрофессиональных" действий русского летчика
  • 25.02 22:51
  • 4
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 22:11
  • 191
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 25.02 21:21
  • 2
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 25.02 20:54
  • 1
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
  • 25.02 20:42
  • 60
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 20:17
  • 96
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 25.02 20:11
  • 2
Сенатор предложил механизм регулирования частных военных компаний в РФ
  • 25.02 19:32
  • 3
ВГТРК назвала возможные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для РФ
  • 25.02 19:27
  • 26
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 19:03
  • 163
Дополнительные функции
  • 25.02 18:50
  • 3
Видео: США показали новый истребитель
  • 25.02 18:43
  • 2
Россия создает убийцу танков