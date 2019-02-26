Экс-президент Пакистана: Индия может уничтожить нас 20 атомными бомбами

Бывший президент Пакистана генерал Первез Мушарраф отверг перспективы любой ядерной атаки Пакистана на Индию даже после того, как отношения между двумя ядерными странами достигли "опасного уровня".

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Напомним, отношения между двумя ядерными государствами накалились после масштабного теракта, осуществленного 14 февраля боевиком группировки "Джаиш-и-Мухаммад" (по индийской версии, она поддерживается спецслужбами Исламской республики).

В результате взрыва погибли 44 сотрудника Центральных резервных полицейских сил. Индия потребовала международной изоляции Пакистана и расторгла несколько соглашений, в том числе и принципиально важный договор наибольшего благоприятствования в торговле.

Мушарраф также заявил, что попытка нанесения Исламабадом точечного атомного удара обречена на провал, так как соседняя страна может "стереть нас 20 бомбами", сообщают пакистанские СМИ по итогам пресс-конференции, проведенной бывшим лидером Пакистана в ОАЭ.

Выступая на брифинге, в ходе которого бывший президент сделал неоднократные заявления о "благоприятной обстановке" для своего возврата в страну, Первез Мушарраф, тем не менее, отказался от поездки в Пакистан. При этом он озвучил свое мнение по нескольким вопросам, касающимся повестки дня, в частности, пакистано-индийских отношений, особо обострившихся после крупного теракта, в котором Нью-Дели обвинил Исламабад.

"Отношения Индии и Пакистана снова достигли опасного уровня, однако вероятность ядерного конфликта мала. Если мы нападем на Индию с одной атомной бомбой, то соседняя страна может прикончить нас, атаковав двадцатью. Тогда единственное решение состоит в том, что мы должны сначала атаковать их 50 ядерными боеголовками, чтобы они не смогли применить против нас свои 20. Готовы ли вы к такому?"

- прокомментировал конфликт бывший президент Пакистана.

Первез Мушарраф также декларирует необходимость установления отношений с Израилем. По мнению бывшего лидера Исламской республики еврейское государство заинтересовано в отношениях с Пакистаном, однако для этого "необходимо разорвать союз между Индией и Израилем, и Пакистан может сделать это очень легко".

Справка

Первез Мушарраф пришел к власти в 1999 году после военного переворота, в результате которого был свергнут Наваз Шариф.

В должности президента находился в течение девяти лет, затем Мушарраф был отстранен от власти под угрозой импичмента: он был обвинен в убийстве политического оппонента, бывшего премьер-министра страны Беназир Бхутто. С 2016-го года находится фактически в изгнании в ОАЭ.