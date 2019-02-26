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26.02.2019
Военное обозрение

Экс-президент Пакистана: Индия может уничтожить нас 20 атомными бомбами

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Бывший президент Пакистана генерал Первез Мушарраф отверг перспективы любой ядерной атаки Пакистана на Индию даже после того, как отношения между двумя ядерными странами достигли "опасного уровня".

Источник изображения: DRDO

Напомним, отношения между двумя ядерными государствами накалились после масштабного теракта, осуществленного 14 февраля боевиком группировки "Джаиш-и-Мухаммад" (по индийской версии, она поддерживается спецслужбами Исламской республики).

В результате взрыва погибли 44 сотрудника Центральных резервных полицейских сил. Индия потребовала международной изоляции Пакистана и расторгла несколько соглашений, в том числе и принципиально важный договор наибольшего благоприятствования в торговле.

Мушарраф также заявил, что попытка нанесения Исламабадом точечного атомного удара обречена на провал, так как соседняя страна может "стереть нас 20 бомбами", сообщают пакистанские СМИ по итогам пресс-конференции, проведенной бывшим лидером Пакистана в ОАЭ.

Выступая на брифинге, в ходе которого бывший президент сделал неоднократные заявления о "благоприятной обстановке" для своего возврата в страну, Первез Мушарраф, тем не менее, отказался от поездки в Пакистан. При этом он озвучил свое мнение по нескольким вопросам, касающимся повестки дня, в частности, пакистано-индийских отношений, особо обострившихся после крупного теракта, в котором Нью-Дели обвинил Исламабад.

"Отношения Индии и Пакистана снова достигли опасного уровня, однако вероятность ядерного конфликта мала. Если мы нападем на Индию с одной атомной бомбой, то соседняя страна может прикончить нас, атаковав двадцатью. Тогда единственное решение состоит в том, что мы должны сначала атаковать их 50 ядерными боеголовками, чтобы они не смогли применить против нас свои 20. Готовы ли вы к такому?"

- прокомментировал конфликт бывший президент Пакистана.

Первез Мушарраф также декларирует необходимость установления отношений с Израилем. По мнению бывшего лидера Исламской республики еврейское государство заинтересовано в отношениях с Пакистаном, однако для этого "необходимо разорвать союз между Индией и Израилем, и Пакистан может сделать это очень легко".

Справка

Первез Мушарраф пришел к власти в 1999 году после военного переворота, в результате которого был свергнут Наваз Шариф.

В должности президента находился в течение девяти лет, затем Мушарраф был отстранен от власти под угрозой импичмента: он был обвинен в убийстве политического оппонента, бывшего премьер-министра страны Беназир Бхутто. С 2016-го года находится фактически в изгнании в ОАЭ.

25.02.2019
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Израиль
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