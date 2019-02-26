F-35 не может нести гиперзвуковые ракеты, на помощь зовут F-15

Пентагон включит закупку истребителей 4-го поколения в бюджет 2020-го года. Несмотря на наличие более современных машин, наличие у России и Китая гиперзвукового оружия подтолкнуло военное ведомство США к своим разработкам в этой сфере. Однако основной истребитель пятого поколения ВВС Соединенных Штатов по своим параметрам не способен нести новое вооружение.

Источник изображения: Boeing

Boeing успешно сражается за, казалось бы, давно списанного со счетов F-15. Этот успешный многофункциональный истребитель в обновленной версии все чаще рассматривают в качестве компаньона "Молнии" благодаря его превосходным боевым качествам, широкому спектру вооружений и высокой тяговооруженности.

Предполагается, что в рамках следующий бюджет ВВС США закупит у "Боинга" восемь новых истребителей-бомбардировщиков F-15Х. Кроме того, часть средств пойдут на дополнительные исследования. Последний раз военно-воздушные силы США приобрели "Орла" в 2001-м году.

Предполагается, что программа потребует 80 самолетов в течение следующих пяти лет. Однако, несмотря на поддержку запроса у Белого дома, он почти наверняка вызовет вопросы у скептически настроенных законодателей. В первую очередь под огнем критики окажутся ВВС, которые, потратив годы на убеждение Конгресса в необходимости F-35, теперь хотят больше F-15.

Boeing благоразумно сохранил свою производственную линию F-15 в Сент-Луисе, рассчитывая привлечь в первую очередь зарубежных покупателей: им он предложил модернизированную версию "Орла", которая нашла своих поклонников. О закупках новой версии уже заявил Израиль. В рамках пакетной сделки стоимостью 11 миллиардов он (помимо трех других платформ) приобретает и F-15. Израильская версия по техническим характеристикам будет, скорее всего, мало отличаться от американской, однако будет обладать своими особенностями в рамках традиционной установки израильской авионики, РЛС и вооружения.

Еще раньше заказ на самолет оформили Саудовская Аравия и Катар. Новый F-15X для ВВС США спроектирован на базе версии, проданной Катару, но будет обладать большей тяговооруженностью, чем нынешние F-15 или F-35.

Источник изображения: Boeing

Гиперзвуковое вооружение

Еще одной монетой в копилку "старого коня, борозды не портящего" станет его способность оказаться носителем для перспективного гиперзвукового оружия. На момент разработки F-35 эта сфера была оставлена на задворках технологических разработок. Сейчас, с появлением подобного оружия у России и Китая в Соединенных Штатах забили тревогу.

Официальные лица США назвали гиперзвуковое оружие своими главными приоритетами в разработке оружия. Бюджет Пентагона предусматривал увеличение финансирования ключевой программы по разработке гиперзвукового оружия с 201 миллиона долларов в 2018 году до 278 миллионов долларов в 2019 году, причем общая сумма на НИОКР составляет 2 миллиарда долларов. Также известно, что США на исследования и разработки в области гиперзвуковых технологий в 2017 году потратили 350 миллионов, что более чем вдвое превышает объем 2011 года.

Размеры систем вооружения для F-35 ограничены размерами его внутренних отсеков: в обратном случае "Молния" теряет свое главное преимущество. F-15X может нести подобное вооружение на внешних пилонах.

С другой стороны, F-15X не будет обладать технологическими достижениями F-35, включая его "стелс"-возможности, которые, в перспективе, должны защитить самолет от передовых российских и китайских систем ПВО. Также новый "Игл" не обладает сложными датчиками "Лайтинга", у него отсутствуют возможности обмена данными в условиях сетецентрической войны (а это одно из основных преимуществ F-35).

ВВС предложат купить F-15X без сокращения закупки парка в 1763 F-35. Согласно планам, новые F-15 заменят старые машины того же типа. Это поможет как сэкономить на логистике, так и поддержать нужный уровень боеготовности ВВС на время обновления остального парка на F-35.

При этомЛокхид Мартин тихо напомнил законодателям о своих аргументах в пользу F-35 как лучшего выбора, в том числе через "информационный бюллетень", распространенный в декабре. А пятеро сенаторов направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором назвали конструкцию "Боинга" устаревшей. Опасение у законодателей вызывает возможное снижение темпов закупок F-35: ведь часть денег уйдет на "Игл".