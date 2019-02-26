Войти
26.02.2019
ТАСС

Мотострелки ЮВО провели двухсторонние учения в горах Северной Осетии

280
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Зенитная артиллерийская установка ПВО РФ на учениях, в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности в войсках Южного военного округа.
Источник изображения: Василий Батанов / РИА Новости

В учениях задействовали более 1 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной техники

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мотострелковые, артиллерийские, зенитные ракетные и специальные подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили двухсторонние тактические учения с боевой стрельбой в горах Северной Осетии. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе округа.

"Тактические группы провели боевые операции друг против друга по уничтожению подразделений в горах Кавказского хребта. Одна тактическая группа играла роль противника, укрывшегося в горах, а у другой группы стояла задача обнаружить противника и уничтожить его", - рассказали в округе.

Мотострелки, взаимодействуя с разведчиками и артиллерией, обнаружили, блокировали и уничтожили условного противника, укрывшегося в горах. Тактические группы выполнили задачи в обороне, наступлении, захват и удержание выгодного рубежа, а также выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.

В ходе учений мотострелки провели боевые стрельбы из танков Т-90, минометов "Сани", гранатометов РПГ-7В, систем залпового огня "Торнадо-Г", противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" и стрелкового оружия.

Всего в учениях было задействовано более 1 тыс. военнослужащих, около 300 единиц вооружения и военной техники, а также беспилотники.

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С12 Сани
Град РСЗО
РПГ-7
Т-90 "Владимир"
Торнадо-Г
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
11.02.2019
Северный Кавказ: когда тыл становится фронтом
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
14.03.2017
Мотострелки ЮВО приступили к учениям в Астраханской области
17.08.2016
В Южном военном округе проходят крупные учения ракетчиков и артиллеристов
17.08.2016
Артиллеристы применят беспилотники для корректировки огня на учениях на Северном Кавказе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 05:10
  • 14
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 26.02 01:19
  • 7
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 23:20
  • 1
Шведский пилот испугался "непрофессиональных" действий русского летчика
  • 25.02 22:51
  • 4
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 22:11
  • 191
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 25.02 21:21
  • 2
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 25.02 20:54
  • 1
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
  • 25.02 20:42
  • 60
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 20:17
  • 96
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 25.02 20:11
  • 2
Сенатор предложил механизм регулирования частных военных компаний в РФ
  • 25.02 19:32
  • 3
ВГТРК назвала возможные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для РФ
  • 25.02 19:27
  • 26
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 19:03
  • 163
Дополнительные функции
  • 25.02 18:50
  • 3
Видео: США показали новый истребитель
  • 25.02 18:43
  • 2
Россия создает убийцу танков