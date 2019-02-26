Мотострелки ЮВО провели двухсторонние учения в горах Северной Осетии

Зенитная артиллерийская установка ПВО РФ на учениях, в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности в войсках Южного военного округа.

В учениях задействовали более 1 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной техники

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мотострелковые, артиллерийские, зенитные ракетные и специальные подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили двухсторонние тактические учения с боевой стрельбой в горах Северной Осетии. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе округа.

"Тактические группы провели боевые операции друг против друга по уничтожению подразделений в горах Кавказского хребта. Одна тактическая группа играла роль противника, укрывшегося в горах, а у другой группы стояла задача обнаружить противника и уничтожить его", - рассказали в округе.

Мотострелки, взаимодействуя с разведчиками и артиллерией, обнаружили, блокировали и уничтожили условного противника, укрывшегося в горах. Тактические группы выполнили задачи в обороне, наступлении, захват и удержание выгодного рубежа, а также выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.

В ходе учений мотострелки провели боевые стрельбы из танков Т-90, минометов "Сани", гранатометов РПГ-7В, систем залпового огня "Торнадо-Г", противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" и стрелкового оружия.

Всего в учениях было задействовано более 1 тыс. военнослужащих, около 300 единиц вооружения и военной техники, а также беспилотники.