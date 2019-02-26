Вьетнам получил вторую партию российских танков Т-90С/СК

ЦАМТО, 25 февраля. Во вьетнамский порт Хайфон 21 февраля прибыла вторая партия танков Т-90С/СК производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".

Как сообщает ресурс New.qq.com со ссылкой на распространенные в сети споттерские фотографии, танки перевозились импортированными из Республики Беларусь в 2016 году четырехосными седельными тягачами семейства КЗКТ-7428, предназначенными для транспортировки грузов общей массой от 50 до 80 т. (вьетнамские Т-54 и Т-62 перевозятся тягачами МАЗ-537).

Напомним, что о наличии контракта на поставку Вьетнаму 64 ОБТ Т-90С/СК стало известно из годового отчета "Уралвагонзавода" 4 июля 2017 года. Государственные информационные агентства Вьетнама подтвердили приобретение Ханоем российских танков 21 июля 2017 года. Изображения выгруженной во Вьетнаме первой партии не менее чем 30 Т-90С/СК в сети появились в конце декабря 2018 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, о начале поставок Вьетнаму танков Т-90С/СК в ноябре 2017 года заявил замдиректора ФСВТС России Михаил Петухов. В ноябре 2018 года директор по международному сотрудничеству и региональной политике российской корпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил, что большая часть техники по данному контракту уже во Вьетнаме. Тем не менее, до конца 2018 года документальных подтверждений выполнения контракта в сети не появлялось.

Таким образом, исходя из документальных подтверждений, можно сделать вывод, что на распространенных в конце декабря 2018 года споттерских фото была запечатлена первая партия из 32 новых Т-90С/СК, а текущая поставка включает такой же объем поставленной техники и является заключительной.