МО РФ попросило "Вертолёты России" пересмотреть цены на Ми-28НМ

Министерство обороны России обратилось к холдингу "Вертолеты России" с просьбой пересмотреть стоимость модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление начальника Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенанта Анатолия Гуляева.

Источник изображения: Вертолеты России

Как заявил генерал, Министерство обороны РФ при подготовке очередного контракта на поставку в войска вертолетов Ми-28НМ столкнулось с завышенной стоимостью этих машин холдингом "Вертолеты России. В свою очередь российское военное ведомство руководствуется жесткими требованиями к рачительному расходованию средств госбюджета на закупки вооружений.

Министерство неоднократно обращалось к руководству "Вертолетов России" с предложением пересмотреть ценовую политику с учетом значительных объемов закупаемой серии. Надеемся, что руководство холдинга подойдет нам на встречу

- рассказал Гуляев.

По его словам, если холдинг не пойдет навстречу Минобороны, то для того, чтобы не допустить снижения боеготовности армейской авиации, военное ведомство перейдет к варианту модернизации уже имеющихся на вооружении Ми-28Н, или увеличит закупки камовских машин, полностью отказавшись от закупок новейших Ми-28НМ.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны решило отказаться от серийной закупки вертолетов Ми-28НМ по причине слишком высокой цены, назначенной холдингом. Неоднократные переговоры о снижении цены перед заключением госконтракта на поставку серийных вертолетов Ми-28НМ в войска, ни к чему не привели, холдинг отказался снижать цену серийных машин.

Поставка первой серийной партии новых Ми-28НМ была запланирована на апрель этого года.