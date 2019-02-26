Войти
26.02.2019
Военное обозрение

МО РФ попросило "Вертолёты России" пересмотреть цены на Ми-28НМ

245
0
+1

Министерство обороны России обратилось к холдингу "Вертолеты России" с просьбой пересмотреть стоимость модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление начальника Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенанта Анатолия Гуляева.

Источник изображения: Вертолеты России

Как заявил генерал, Министерство обороны РФ при подготовке очередного контракта на поставку в войска вертолетов Ми-28НМ столкнулось с завышенной стоимостью этих машин холдингом "Вертолеты России. В свою очередь российское военное ведомство руководствуется жесткими требованиями к рачительному расходованию средств госбюджета на закупки вооружений.

Министерство неоднократно обращалось к руководству "Вертолетов России" с предложением пересмотреть ценовую политику с учетом значительных объемов закупаемой серии. Надеемся, что руководство холдинга подойдет нам на встречу

- рассказал Гуляев.

По его словам, если холдинг не пойдет навстречу Минобороны, то для того, чтобы не допустить снижения боеготовности армейской авиации, военное ведомство перейдет к варианту модернизации уже имеющихся на вооружении Ми-28Н, или увеличит закупки камовских машин, полностью отказавшись от закупок новейших Ми-28НМ.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны решило отказаться от серийной закупки вертолетов Ми-28НМ по причине слишком высокой цены, назначенной холдингом. Неоднократные переговоры о снижении цены перед заключением госконтракта на поставку серийных вертолетов Ми-28НМ в войска, ни к чему не привели, холдинг отказался снижать цену серийных машин.

Поставка первой серийной партии новых Ми-28НМ была запланирована на апрель этого года.

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Похожие новости
27.03.2017
«Вертолеты России» поставят Минобороны РФ первую партию вертолетов Ми-28УБ до конца 2017 года
09.01.2013
Итоги перевооружения-2012
24.08.2009
ПАК не видали?
19.08.2009
"МАКС-2009": новинки, сделки и авиашоу
13.01.2009
Подарки пятого поколения. Российским ВВС в наступившем году обещают новые самолет и вертолет
28.05.2007
Новые "Ми" и "Ка" летят в прошлое. Отечественное вертолетостроение выживает за счет Венесуэлы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 05:10
  • 14
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 26.02 01:19
  • 7
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 23:20
  • 1
Шведский пилот испугался "непрофессиональных" действий русского летчика
  • 25.02 22:51
  • 4
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 22:11
  • 191
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 25.02 21:21
  • 2
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 25.02 20:54
  • 1
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
  • 25.02 20:42
  • 60
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 20:17
  • 96
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 25.02 20:11
  • 2
Сенатор предложил механизм регулирования частных военных компаний в РФ
  • 25.02 19:32
  • 3
ВГТРК назвала возможные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для РФ
  • 25.02 19:27
  • 26
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 19:03
  • 163
Дополнительные функции
  • 25.02 18:50
  • 3
Видео: США показали новый истребитель
  • 25.02 18:43
  • 2
Россия создает убийцу танков