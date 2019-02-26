Судозавод "Звезда" получил заказ на 37 судов различного класса

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 25 фев - РИА Новости. Судостроительный комплекс "Звезда" имеет заказы на производство 37 судов различного класса - газовозов и атомных ледоколов, заявил вице-премьер Юрий Борисов на совещании по ходу строительства судостроительного завода "Звезда", диверсификации предприятий ОПК Приморского края и выполнения гособоронзаказа.

"Уже подписаны контракты с такими крупными заказчиками, как ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Новатэк", ПАО "Совкомфлот" и ПАО "Газпром" на строительство 37 судов различных типов. Зарезервированы производственные мощности для строительства судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ 2". Также планируется строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер" для использования на Северном морском пути. Работа по этим направлениям продолжается", - сказал он.

По словам Борисова, судостроительный комплекс "Звезда" – самая большая верфь в России с планируемым объёмом металлообработки 330 тысяч тонн в год. Он добавил, что эта тема тесно связана с задачами импортозамещения и диверсификации, а предусмотренные проектом производственные мощности позволят строить суда практически любых типов, классов и назначений.

"При этом основная специализация верфи – крупнотоннажные суда, в том числе суда-газовозы, и объекты морской техники для обеспечения шельфовых проектов, строительство которых ранее в России не осуществлялось. Окончание строительства запланировано на 2024 год. Наличие такой верфи имеет особую актуальность в условиях проводимой санкционной политики по отношению к нашей стране", - сказал Борисов.