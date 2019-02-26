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26.02.2019
РИА Новости

Борисов: причин для срыва сроков производства вертолетов Ка-52 нет

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Вертолет Ка-52 "Аллигатор" 4-й армии ВВС РФ
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" 4-й армии ВВС РФ.
Источник изображения: © Sputnik / Томас Тхайцук

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 25 фев - РИА Новости. Причин для срыва сроков производства ударных вертолетов Ка-52, изготавливаемых на предприятии "Прогресс", нет, заявил вице-премьер Юрий Борисов на совещании по ходу строительства судостроительного завода "Звезда", диверсификации предприятий ОПК Приморского края и выполнения гособоронзаказа.

"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" за последние три года выполнила свои обязательства по государственным контрактам с Минобороны России на поставку ударных вертолетов Ка-52 в полном объеме. В настоящее время предпосылок к срыву сроков не имеется", - сказал он.

Ка-52 "Аллигатор" - российский разведывательно-ударный вертолет. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС") - одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.

25.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ка-60
Ка-62
Компании
Вертолеты России
Звезда ДЗ
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина
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Борисов Юрий
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Гособоронзаказ
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