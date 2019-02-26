Россия ведет переговоры о финансовом участии в головной компании OneWeb

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Переговоры о приобретении доли российской стороной в британской компании OneWeb идут в настоящее время, сообщил генеральный директор компании "Гонец" Дмитрий Баканов.

"Идут переговоры о возможности участия российского капитала в головном OneWeb, что, в конечном счете, может привести к потенциальному появлению представителей России в органах управления", - сказал Д.Баканов в интервью газете "Коммерсант".

Компания "Гонец" является оператором ресурсов создаваемой спутниковой системы OneWeb в совместном предприятии "УанВэб", доля России в котором недавно была доведена до 51%.

"Идет ряд параллельных процессов. Доведена доля российской стороны в СП до 51%, идет обмен информации между заинтересованными участниками с целью анализа разных вопросов, включая вопросы безопасности, идут процессы, связанные с подготовкой к первому пуску спутников OneWeb", - сказал Д.Баканов.

Он сообщил также, что в настоящее время подготовительные процедуры к последующему пуску с одного из российских космодромов и отметил, что от успеха реализации каждого из этих направлений будет зависеть итоговое решение вопроса о работе системы OneWeb в самой России, так как ранее свои претензии к ней высказывала ФСБ.

Д.Баканов пояснил, что органы безопасности в первую очередь интересуют два вопроса: электромагнитная совместимость системы OneWeb с российскими спутниковыми системами и анализ вероятности создания помех для их работы, а также вопросы обеспечения системы оперативно-разыскных мероприятий.

"Последнее предполагает комплексный подход к контролю трафика, проходящего через систему, аутентификации абонентов и анализу возможности использования системы OneWeb для совершения каких-либо противоправных целей", - пояснил глава "Гонца".

Он отметил, что также предстоит решить ряд других проблем, связанных с российским законодательством в сфере информационной безопасности.

Ранее сообщалось, что первые спутники OneWeb будут запущены российской ракетой "Союз" 28 февраля по московскому времени. Запуск планировался на 19 февраля, однако был перенесён сначала из-за отверстия в одном из трубопроводов разгонного блока "Фрегат" на 27 февраля, а затем еще на сутки из-за сообщений в СМИ о проблемах при работе третьей ступени такого же "Союза" при выводе на орбиту спутника Egyptsat-A 21 февраля.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских площадок.

Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".

Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что сотрудничество с OneWeb по запуску их спутников будет продолжено.