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26.02.2019
Российская газета

Армия США отказалась от брони из комиксов

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Источник изображения: kinopoisk.ru

Американские военные забраковали перспективную легкую броню для спецназовцев TALOS. После пяти лет разработки и 80 миллионов потраченных долларов снаряжение бойца осталось набором разрозненных подсистем, не желающих взаимодействовать друг с другом.

- Прототип не подходит для работы в услових ближнего боя. У нас нет намерения демонстрировать TALOS Mk 5 в настоящий момент, - заявил Task & Purpose представитель командования Сил специальных операций США (SOCOM) лейтенант Филипп Читти.

Снаряжение TALOS задумывалось как реализация идеи фантаста Роберта Хайнлайна - самоуправляемая броня, которую солдат носит, как обычную одежду - не задумываясь о том, как она работает.

- Любой корабль вы должны научиться пилотировать. Это занимает много времени: новый полный набор рефлексов, другой и искусственный способ мышления, - объяснил один из разработчиков снаряжения Джонни Рико. - Космические корабли для акробатов, которые также являются математиками. Но костюм ты просто носишь.

Первый прототип представили в 2013 году, представитель SOCOM на презентации пообещал через пять лет показать настоящую броню в стиле "Железного человека". Но у ее создателей не заладилось с главной идеей Хайнлайна - универсальной взаимосвязью подсистем.

- То, что получилось - сильно раздудтый экзоскелет, который, скорее всего, никогда не сойдет со стартовой площадки, - заметил изданию представитель ВМС США.

Разработчики продолжат совершенствовать отдельные элементы TALOS: легкую полиэтиленовую броню, системы теплового баланса и стабилизации стрелкового оружия, пневматические усилители лодыжек и коленей, - но от идеи собрать их вместе они отказались.

Это особенно расстроило Пентагон на фоне демонстрации в России боевой экипировки третьего поколения "Сотник", включающей экзоскелет, климат-контроль, шлем с тактическим компьютером и другие новшества.


Антон Валагин

25.02.2019
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
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ИТ
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