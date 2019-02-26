БТР-80 плюс БМП-3: безумный украинский проект изуродовал две хорошие машины

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Получив в свое распоряжение после распада Советского Союза около 500 достаточно современных БТР-80, на Украине решили: необходимо часть машин оставить у себя, для эксплуатации в войсках.

Другие же запланировали продать за рубеж после модернизации. Предлагалось несколько вариантов. В том числе - по установке на БТР 57-мм зенитной пушки. О нем стало известно лишь недавно.

Еще одним, по сути, безумным проектом был вариант по оснащению "восьмидесяток" башнями от БМП-3. По некоторым данным, по крайней мере один из таких "мутантов" был реально создан.

Умельцы из Незалежной, по сути, изуродовали две хорошие машины: БМП-3 и БТР-80. С самого начала было ясно, что шасси последнего оказалось слабым для такого боевого модуля, и в нем почти не оставалась места для десанта.

Что касается башни от БМП-3, то ее пришлось одолжить у реальной машины.

К тому же на Украине было всего лишь несколько "трешек", и других "доноров" не откуда было взять. Самостоятельно освоить их производство оказалось не по силам.

В результате этот проект закрыли и быстро забыли. Искалеченный БТР разобрали на запчасти, а башню вернули на место.

В Сети можно найти всего лишь одно изображение такой машины, причем очень плохого качества.

Дмитрий Лемешко