Революционер-смертник: в США оценили беспилотник "Калашникова"

WP: беспилотник "Калашникова" может изменить мир

Российский беспилотник-смертник KYB от концерна "Калашников" может произвести революцию в военном деле. К такому выводу пришли эксперты из американского Университета штата Иллинойс. Ранее самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат представили на международной военной выставке в Абу-Даби.

Беспилотный летательный аппарат KYB от концерна "Калашников" способен изменить мир и произведет революцию в военном деле. К такому выводу пришли эксперты американской газеты The Washington Post.

"Приобретатель данной разработки будет иметь возможность управлять бомбой с высокой степенью точности, не имеющей аналогов, за исключением некоторых самых умных бомб США", - заявил профессор международных отношений Университета штата Иллинойс Николас Гроссман, автор книги "Дроны и терроризм".

По мнению эксперта, недорогой и смертельный беспилотник от "Калашникова" может уравнять самые сильные армии мира с менее боеспособными соперниками.

Кроме того, в статье выражается опасение, что российский дрон может стать оружием для террористов.

Российский самовзрывающийся беспилотник KYB был представлен концерном "Калашников" на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби в середине февраля. Разработчиком и производителем "смертника" KYB выступила российская компания из Ижевска Zala Aero.

"Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО", - заявил глава Ростеха Сергей Чемезов, сообщает ФАН. По его словам, беспилотник KYB позволит вести боевые действия принципиально по-новому. На комплексе возможно установить заряд весом до 3 кг, и он будет доставлен к цели "вне зависимости от ее скрытности или рельефа местности, как на малых, так и на больших высотах".

По данным концерна "Калашников", их разработка уже прошла испытания и готова к работе. При этом на выставке IDEX 2019 была представлена уменьшенная экспозиционная модель - в два раза меньше, чем боевой оригинал, передает НСН.

Беспилотник может развивать скорость до 130 км/ч и продолжать полет на протяжении получаса. Его максимальная нагрузка - 3 кг, длина корпуса - немногим менее 1 метра, а размах крыльев - около 1,2 метров. Координаты цели задаются оператором KYB либо вручную, либо по изображению с внешних приборов наведения, добавили в "Калашникове".

"Калашников" - крупнейший производитель стрелкового оружия в России. Концерн занимает 95% отечественного рынка стрелкового оружия и 66% - в сегменте гражданского длинноствольного оружия. Продукцию закупают более чем в 27 странах.

Индустрия беспилотных летательных аппаратов в России в последнее время развивается весьма активно. В конце прошлого года ТАСС сообщил, что в России создан первый малый ударный беспилотник "Карнивора", который сейчас проходит летные испытания. Сообщается, что БПЛА способен применять сеткометы для перехвата квадрокоптеров, несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы, а также разведывательное оборудование.

"Карнивора" (калька с испанского la carnivora, "хищница" - "Газета.Ru") также может взлетать с самых разных, даже не предназначенных для этого изначально площадок, а также моментально реагировать на угрозы, например минометные точки и бункеры.

Разработка современных беспилотников в России началась в позднесоветскую эпоху. Первые модели советских дронов применялись российскими войсками в Первой Чеченской войне, два из них были сбиты боевиками. Новые модели беспилотников в России начали выпускать уже в 2000-х годах, одним из первых разведывательных аппаратов стал "Дозор-85". В 2008 году Вооруженными силами РФ была заказана первая партия из дюжины машин.

Крепкими боевыми машинами являются и беспилотники "Орлан-3М" и "Орлан-10", созданные для ведения разведки. Машины стартуют с катапульты, а приземляются на парашюте. Эти дроны находятся в свободной продаже.

Иван Апулеев