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26.02.2019
ЦАМТО

В "Вертолетах России" ожидают роста продаж после 2021 года

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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 25 февраля. "Вертолеты России" ожидают роста на рынке вертолетной техники после 2021 года, пока же продажи в целом в мире снизились за последние пять лет на 28%.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на салоне Aero India 2019 генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.

"Если проанализировать последние пять лет с 2013 года, то рынок всех вертолетов упал на 28 проц. – и гражданских, и военных, во всех странах мира. Пики вооружения и в мире, и у нас в Минобороны РФ мы уже прошли", – рассказал он.

"Мы сегодня находимся на ниспадающем тренде. Регулярно анализируем данные по продажам в мире, видим, что пики пройдены. Основной наш упор будет сейчас сделан на гражданскую продукцию. Есть циклы, исходя из них, согласно моему пониманию, новый рост начнется после 2021 года", – цитирует "РИА Новости" А.Богинского.

25.02.2019
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Ростех
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