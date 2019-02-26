Патрульный корабль ЧФ "Василий Быков" отстрелялся в Черном море

Патрульный корабль "Василий Быков", поступивший на Черноморский флот в декабре 2018 года, выполнил артиллерийские стрельбы в рамках боевой подготовки. Об этом сообщил начальник отдела информобеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.

- Экипаж успешно поразил все надводные и воздушные цели, а также провел корабельные учения по радиоэлектронной борьбе, установив пассивные радиолокационные помехи, - рассказал Рулев.

На учениях экипаж также отработал действия при посадке на борт вертолета, а пожарные расчеты тренировались устранять нештатные ситуации, которые могут возникнуть при этом.

Справка "РГ"

"Василий Быков" - первый корабль проекта 22160, построенный на Зеленодольском заводе имени Горького для ЧФ. На нем впервые в России применена модульная концепция вооружения, благодаря которой на борту можно разместить дополнительное оружие. Корабль предназначен для патрулирования и выполнения задач в дальней морской и океанской зонах.

Юлия Крымова (Севастополь)