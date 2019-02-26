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26.02.2019
РИА Новости

Военный эксперт прокомментировал реакцию Швеции на инцидент над Балтикой

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Истребитель Су-27СМ
Истребитель Су-27СМ.
Источник изображения: © Виталий Аньков

Посла России вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с участием российского и шведского военных самолетов. Фактически шведы возмутились, что Россия не дала проводить разведку у своих границ, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин.

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой, сообщил шведский телеканал SVT.

"МИД воспринимает эту ситуацию очень серьезно. Российский самолет действовал неуместно и непрофессионально, создавая угрозу безопасности полетов", – заявила представитель МИД Швеции Диана Кудхаиб.

По утверждениям ведомства, в начале прошлой недели российский истребитель Су-27 сблизился на опасное расстояние в 20 метров со шведским самолетом радиотехнической разведки над Балтийским морем.

Как уточнило, в свою очередь, Минобороны России, Су-27 приблизился для опознания воздушного судна, после отдаления шведского самолета от госграницы истребитель вернулся на аэродром. Российская сторона также подчеркнула, что не оставляет без внимания потенциально опасные действия других государств, но при этом сама не представляет угрозы.

В эфире радио Sputnik инцидент прокомментировал военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

"Сначала Минобороны Швеции отправило к нашим границам самолет-разведчик. А когда шведский самолет приблизился к нашим границам, и навстречу мы вынуждены были отправить самолет-сопровождение, чтобы посмотреть, кто же к нам летит в гости, шведы сильно возмутились. Потому что мы, видите ли, мешаем проводить разведку у своих границ. Я думаю, что эта реакция – истеричная и просто глупая", – сказал Александр Жилин.

В последнее время зарубежные разведывательные самолеты и дроны стали чаще появляться у российских границ. Их замечали в районе Крыма и Краснодарского края, а также возле западных рубежей страны.

25.02.2019
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Швеция
Продукция
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
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