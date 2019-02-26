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26.02.2019
Военное обозрение

Украина показала на выставке ролик с уничтожением МиГ-29

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Украинская компания Spetstechnoexport на выставке Aero India 2019 показала видеоролик, в котором рекламируемая система ПВО С-125М "Печора" сбивает самолет МиГ-29, передает корреспондент РИА Новости.

Источник изображения: Минобороны Украины

Видео транслировалось в воскресенье на большом экране, расположенном у стенда украинской компании.

Ранее на этом же салоне подобную рекламу показала израильская компания Israel Aerospace Industrie. На видео показана работа комплекса ПВО MRSAM, который уничтожает российский ударный вертолет Ка-50 "Черная акула".

Напомним, зенитный комплекс С-125 "Печора" (экспортное название) был разработан в начале 1960 годов. Его модернизированная версия С-125М с дальностью поражения 22 км появилась в 1970 году. В середине 90-х комплекс был снят с вооружения российской армии. Украина же провела очередную модернизацию системы, которая, по словам Петра Порошенко, улучшила ее основные показатели, в том числе точность наведения и поражения высокоманевренных целей.

Выставка Aero India 2019 проходила на аэродроме "Елаханка" в индийском городе Бангалор. Мероприятие завершилось в воскресенье. Авиасалон запомнится гостям не только новинками авиатехники, но и крупным пожаром, в ходе которого на парковке аэродрома сгорело более 300 автомобилей.

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Индия
Россия
Украина
Продукция
Ка-50
МиГ-29
С-125
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