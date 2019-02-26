Войти
26.02.2019
ЦАМТО

В Кремле состоялась презентация МВТФ "АРМИЯ" и Военного инновационного технополиса "ЭРА"

244
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 25 февраля. В Кремле 22 февраля состоялась презентация Международного военно-технического форума "АРМИЯ" и Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Выставка организована Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе работы выставки проводилась открытая регистрация гостей и участников на предстоящий форум. Посетители имели возможность ознакомиться с наградами и призами, врученными победителям и лауреатам в номинациях форума за 4 года, узнать историю его развития, основные результаты и показатели, а также условия участия в нем.

Пятый юбилейный Международный военно-технический форум "АРМИЯ" состоится в июне 2019 года. Начиная с 2015 года, это масштабное мероприятие подтверждает свой статус, как одной из крупнейших мировых выставок вооружения и военной техники.

Военный инновационный технополис "ЭРА" создан в целях обеспечения поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. В технополисе уже созданы 18 научно-исследовательских лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием, позволяющих проводить исследования по 8 научным направлениям.

Представители Военного технополиса "ЭРА" информировали гостей о преимуществах службы в научных ротах, о разработках, которые ведутся в технополисе, а также о перспективах его развития.

Кроме того, на стенде были представлены информационные материалы о создании и функционировании технополиса "ЭРА", а также о форуме "АРМИЯ-2019". Тематическую экспозицию посетили более 1500 человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Научная рота
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
27.08.2018
Более 300 инновационных разработок отобрано для Минобороны на "Армии-2018"
30.05.2018
На "Армии-2018" продемонстрируют комплексы радиостанций шестого поколения
01.06.2017
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел выездное заседание Коллегии военного ведомства
05.07.2016
По образованию и по призванию
26.12.2014
В Москве прошло итоговое заседание Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 05:10
  • 14
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 26.02 01:19
  • 7
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 23:20
  • 1
Шведский пилот испугался "непрофессиональных" действий русского летчика
  • 25.02 22:51
  • 4
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 22:11
  • 191
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 25.02 21:21
  • 2
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 25.02 20:54
  • 1
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
  • 25.02 20:42
  • 60
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 20:17
  • 96
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 25.02 20:11
  • 2
Сенатор предложил механизм регулирования частных военных компаний в РФ
  • 25.02 19:32
  • 3
ВГТРК назвала возможные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для РФ
  • 25.02 19:27
  • 26
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 19:03
  • 163
Дополнительные функции
  • 25.02 18:50
  • 3
Видео: США показали новый истребитель
  • 25.02 18:43
  • 2
Россия создает убийцу танков