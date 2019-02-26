В Кремле состоялась презентация МВТФ "АРМИЯ" и Военного инновационного технополиса "ЭРА"

ЦАМТО, 25 февраля. В Кремле 22 февраля состоялась презентация Международного военно-технического форума "АРМИЯ" и Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Выставка организована Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе работы выставки проводилась открытая регистрация гостей и участников на предстоящий форум. Посетители имели возможность ознакомиться с наградами и призами, врученными победителям и лауреатам в номинациях форума за 4 года, узнать историю его развития, основные результаты и показатели, а также условия участия в нем.

Пятый юбилейный Международный военно-технический форум "АРМИЯ" состоится в июне 2019 года. Начиная с 2015 года, это масштабное мероприятие подтверждает свой статус, как одной из крупнейших мировых выставок вооружения и военной техники.

Военный инновационный технополис "ЭРА" создан в целях обеспечения поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. В технополисе уже созданы 18 научно-исследовательских лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием, позволяющих проводить исследования по 8 научным направлениям.

Представители Военного технополиса "ЭРА" информировали гостей о преимуществах службы в научных ротах, о разработках, которые ведутся в технополисе, а также о перспективах его развития.

Кроме того, на стенде были представлены информационные материалы о создании и функционировании технополиса "ЭРА", а также о форуме "АРМИЯ-2019". Тематическую экспозицию посетили более 1500 человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.