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26.02.2019
bmpd.livejournal.com

Модернизированный танк Т-80БВМ с усиленной защитой

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Небезынтересная фотография модернизированного танка Т-80БВМ, оснащенного, помимо комплекта динамической защиты "Реликт" на башне, также новым комплектом навесной динамической защиты в "мягких" контейнерах по бортам корпуса. До последнего времени данная "мешочная" динамическая защита применялась только на модернизированных танках Т-72Б3 так называемого образца 2016 года, но теперь, видимо, идет ее массовое распространение на танки Вооруженных Сил России.

Модернизированный танк Т-80БВМ с усиленной защитой (с) otvaga2004.mybb.ru

Напомним, что АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 24 августа 2017 года заключило контракт с Министерством обороны России на модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ (с поставкой по 31 единице в 2018 и 2019 годах).

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Реликт ДЗ
Т-72
Т-72Б
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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