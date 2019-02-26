Небезынтересная фотография модернизированного танка Т-80БВМ, оснащенного, помимо комплекта динамической защиты "Реликт" на башне, также новым комплектом навесной динамической защиты в "мягких" контейнерах по бортам корпуса. До последнего времени данная "мешочная" динамическая защита применялась только на модернизированных танках Т-72Б3 так называемого образца 2016 года, но теперь, видимо, идет ее массовое распространение на танки Вооруженных Сил России.

Модернизированный танк Т-80БВМ с усиленной защитой (с) otvaga2004.mybb.ru

Напомним, что АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 24 августа 2017 года заключило контракт с Министерством обороны России на модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ (с поставкой по 31 единице в 2018 и 2019 годах).