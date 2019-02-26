23 февраля не поддается декоммунизации, десоветизации и русофобии

На Украине по-прежнему широко отмечают День Советской армии и Военно-морского флота, о чем свидетельствуют данные сервиса Google Trends. Украинцы массово искали поздравления и открытки, посвященные этому празднику. Уже 22 февраля пять подобных запросов оказались в первой десятке поисковых фраз.

Выступая на следующий день во Львове на заседании Совета по региональному развитию, президент Украины Петр Порошенко, обращаясь к собравшимся в зале, заявил: "Сегодня - 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл".

Наверняка, глава украинского государства, сам, кстати, отслуживший срочную в Вооруженных силах СССР, прекрасно знает, что очень многие его сограждане отнюдь не забыли ежегодный "мужской праздник", ставший доброй традицией в Советском Союзе. Они не считают таковым 14 октября — День защитника Украины, связанный, прежде всего, с созданием бандеровской УПА.