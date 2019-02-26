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26.02.2019
Военно-промышленный курьер

23 февраля не поддается декоммунизации, десоветизации и русофобии

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Украине по-прежнему широко отмечают День Советской армии и Военно-морского флота, о чем свидетельствуют данные сервиса Google Trends. Украинцы массово искали поздравления и открытки, посвященные этому празднику. Уже 22 февраля пять подобных запросов оказались в первой десятке поисковых фраз.

 Выступая на следующий день во Львове на заседании Совета по региональному развитию, президент Украины Петр Порошенко, обращаясь к собравшимся в зале, заявил:  "Сегодня - 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл".

Наверняка, глава украинского государства, сам, кстати, отслуживший срочную в Вооруженных силах СССР, прекрасно знает, что очень многие его сограждане отнюдь не забыли ежегодный "мужской праздник", ставший доброй традицией в Советском Союзе. Они не считают таковым 14 октября — День защитника Украины, связанный, прежде всего, с созданием бандеровской УПА.

25.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
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