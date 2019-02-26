НАТО с арабским лицом: как США уничтожат Иран

Обречен ли проект США по созданию "арабского НАТО" на провал

Вашингтон не оставляет попыток создать на Ближнем Востоке военный альянс по образцу НАТО. Его главные цели - прикрыть американские позиции в регионе после сокращения военного контингента и усилить давление на Иран. "Газета.Ru" рассказывает, есть ли у США шансы сформировать союз из соперничающих друг с другом арабских стран.

На этой неделе, 22 февраля, в Вашингтоне прошли консультации о формировании "Ближневосточного стратегического альянса" (Мiddle East Strategic Alliance - MESA). В нем приняли участие представители шести стран Персидского залива, Иордании, Египта и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"Оборонительный по своей сути альянс направлен на достижение общих целей участвующих в нем наций и противодействие угрозам региональной безопасности для стабильности и процветания. Сегодняшние консультации включали в себя обмен мнениями по вопросу формулирования стратегических задач альянса, упор делался на политические темы и вопросы безопасности", - говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента. Однако другие подробности этих переговоров остаются неизвестными.

Еще не созданный союз, который уже стал известен как "ближневосточный НАТО", должен объединить Иорданию, Египет, а также шесть государств Персидского залива: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию.

Идея создания ближневосточного военного союза была выдвинута президентом США Дональдом Трампом еще 2017 году в ходе его визита в Саудовскую Аравию. С тех пор американские дипломаты активно проводят встречи с представителями потенциальных участников организации.

В январе этого года, например, госсекретарь Майк Помпео провел турне по этим странам. В качестве официальной причины визитов называлась "необходимость разъяснить союзникам позицию США по выводу войск из Сирии", однако сомневаться в том, что вопросы создания альянса также были предметом переговоров, не приходится.

По словам министра иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра, главная цель организации - защита Ближнего Востока от "внешней агрессии" и "укрепление отношений между США и странами региона".

Предполагается, что новообразованный военный союз станет не только площадкой для совместных консультаций, но также послужит основой для создания региональных систем ПВО и ПРО, совместных боевых учений и тесного сотрудничества контртеррористических структур. Программа максимум - заключение договора о коллективной безопасности и формирование общего воинского контингента.

Свои цели

Зачем Трампу, так нелюбящему НАТО, нужна еще одна подобная организация, но уже на Ближнем Востоке?

Дело в том, что действующий президент США, так же как и его предшественник Барак Обама, движим идеей сократить военное присутствие Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Создание "Ближневосточного альянса" способствовало бы реализации данной инициативы.

"Мы защищаем Саудовскую Аравию. Можете ли вы сказать, что они богаты? Мне нравится король Салман, но я сказал ему: 'Король, мы защищаем тебя. Ты не продержишься там и двух недель без нас. Вы должны заплатить за наши войска", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в прошлом году.

Намерения Трампа соответствуют Стратегии национальной безопасности США, в которой говорится о необходимости "расширения региональных консультативных механизмов" и "углубления взаимодействия" между поддерживаемыми Штатами странами.

С точки зрения Трампа, США слишком долго платили за безопасность своих союзников на Ближнем Востоке - теперь настало время им самим защищать себя.

И если Вашингтон действительно сократит свое присутствие в регионе, новый стратегический альянс будет призван не позволить Ирану заполнить образовавшийся вакуум.

"Ближневосточный стратегический альянс станет оплотом против иранской агрессии, терроризма, экстремизма и принесет стабильность на Ближний Восток", - заявил в октябре прошлого года официальный представитель Совета национальной безопасности США.

Тем не менее, с тех пор Госдеп изменил свою риторику, чтобы расширить список декларируемых стратегических целей будущей организации.

Тим Лендеркинг, заместитель помощника госсекретаря США по делам Персидского залива, заявил, что "Ближневосточный альянс", помимо Ирана, сосредоточится на "проблемах кибербезопасности, атаках на инфраструктуру и координации урегулирования конфликтов в Сирии и Йемене" наряду с противодействием распространению и борьбе с терроризмом".

В свою очередь министр иностранных дел Бахрейна шейх Халид бин Ахмед Аль Халифа заявил, что "Ближневосточный альянс" не направлен против кого-либо".

Препятствия на пути

Прошлой осенью во время ежегодной Конференции по безопасности в Манаме глава МИД Бахрейна отметил, что, вероятно, организация будет создана в 2019 году. Сейчас это звучит крайне амбициозно и нереалистично.

Де-факто сотрудничество между США и рядом государств Персидского залива для сдерживания Ирана уже существует. Но назвать это полноценной коалицией можно с трудом, так как отсутствует какая-либо общая стратегия действий.

Арабские страны - союзники, но в то же время и непримиримые конкуренты, борющиеся за лидерство в регионе.

Одним из главных препятствий для создания военного союза может стать конфликт между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром - с другой.

Последний уже больше года находится в дипломатической изоляции со стороны других арабских стран, а недавно объявил о своем выходе из ОПЕК, неформальным лидером которой является Саудовская Аравия.

Пусть власти Катара ссылаются на экономические причины выхода из нефтяного картеля (страна собирается значительно сократить добычу нефти, а в рамках ОПЕК это было бы сделать сложно), политическую подоплеку проследить нетрудно.

Относительно военного союза со своими противниками власти Катара иллюзий не питают. "США прилагают усилия по созданию стратегического ближневосточного альянса. И наша позиция такова: прежде чем говорить об альянсе, нужно решить ключевую проблему.

Мы не можем говорить о коалиции, в состав которой войдут страны, враждующие друг с другом, - сказал министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. - Мы готовы [войти в альянс], поддерживаем идею до тех пор, пока она не противоречит международному праву, основана на концепции коллективной безопасности и взаимодействии".

Членство Омана в "арабском НАТО" также выглядит туманным. Обозреватели издания Defense News считают, что страна вряд ли пожертвует своим традиционным нейтралитетом ради борьбы с Ираном.

Заключение соглашения между арабскими странами помимо всего прочего осложняется из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, в организации которого обвиняют наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Генерал морской пехоты США в отставке Энтони Зинни, представитель администрации Трампа на переговорах по созданию ближневосточной коалиции, заявил агентству Reuters, что хотя инициатива и "движется вперед", последствия смерти Хашукджи для создания организации неясны.

Остается неясным, как на появление военного союза на Ближнем Востоке отреагирует Израиль.

С одной стороны, альянс выгоден для Тель-Авива, так как в регионе появится еще один влиятельный противник Ирана. "Арабский НАТО" может стать сдерживающим фактором распространения радикального ислама и терроризма, что благоприятно скажется на безопасности Израиля.

С другой стороны, арабский военный альянс может, наоборот, стать угрозой для Израиля ввиду распространенных антиизраильских настроений в регионе. Ведь еще совсем недавно еврейскому государство приходилось вести кровопролитные войны с объединенными арабскими силами.

Если "Ближневосточный стратегический союз" все-таки будет создан, это значительно изменит архитектуру безопасности в регионе. Но будут ли это положительные изменения?

"Арабский НАТО" приведет к ухудшению и без того враждебных отношений между Исламской республикой и Соединенными Штатами, а создание системы ПРО в регионе может привести к агрессивным действиям со стороны Ирана.

"Под предлогом обеспечения стабильности на Ближнем Востоке американцы и их региональные союзники разжигают напряженность в регионе. Такой подход не принесет результата, помимо углубления разрыва между Ираном и его соседями, поддерживаемыми США", - заявил в интервью Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

На данный момент вокруг "Ближневосточного стратегического альянса" гораздо больше вопросов, чем ответов. Будущее данной инициативы выглядит крайне туманным.

"Даже если такой альянс будет создан, насколько он будет эффективен? Саудовская Аравия уже создала в 2015 году "Исламскую военную коалицию" для борьбы с "Исламским государством" (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России), которая оказалась фиктивной. К тому же альянс, где есть такие государства, как Саудовская Аравия и Египет, обречен на спорные моменты по части лидерства", - отметил в беседе с "Газетой.Ru" эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.

"Для существования военного союза нужен реальный противник. Возможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией? По-моему, нет. А так, любой альянс имеет пропагандистский оттенок", - добавил эксперт.

Левон Арутюнян