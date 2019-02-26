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26.02.2019
ЦАМТО

ВМС Великобритании приняли третий танкер-заправщик MARS

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Головное британское судно комплексного снабжения А 136 Tidespring
Головное британское судно комплексного снабжения А 136 Tidespring, построенное по программе Military Afloat Reach and Sustainability (MARS), 2017 год.
Источник изображения: ВМС Великобритании

ЦАМТО, 25 февраля. Командование ВМС Великобритании 20 февраля сообщило о вводе в состав флота третьего 39000-тонного танкера-заправщика проекта MARS (Military Afloat Reach and Sustainability) – A-138 "Тайдсэдж" (Tidesurge).

Как сообщал ЦАМТО, южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) 22 февраля 2012 года объявила, что выбрана МО Великобритании предпочтительным претендентом на победу в тендере на поставку танкеров-заправщиков в рамках проекта MARS. Контракт стоимостью 801,5 млрд. вон (452 млн. фунтов стерлингов / 707 млн. долл.) был подписан с DSME в марте 2012 года.

Танкеры строились DSME на предприятии в Окпо по проекту судна AEGIR-26 британской компании BMT Defence Services. После постройки корабли направлялись в Великобританию для оснащения на предприятии A&P Group дополнительным оборудованием, аппаратурой связи, средствами самообороны. На эту же компанию в рамках подписанного в январе 2015 года с Министерством обороны Великобритании связанного контракта стоимостью около 15 млн. фунтов стерлингов возложены работы по испытанию кораблей и обеспечению их обслуживания.

Четыре танкера-заправщика класса "Тайд" получили наименования A-136 "Тайдспринг" (Tidespring), A-137 "Тайдрэйс" (Tiderace), A-138 "Тайдсэдж" (Tidesurge) и A-139 "Тайдфорс" (Tideforce).

Резка стали для постройки головного корабля началась 27 июля 2014 года. Церемония ввода A-136 "Тайдспринг" в состав вспомогательного флота ВМС Великобритании состоялась в Портсмуте 27 ноября 2017 года. Второй танкер-заправщик, A-137 "Тайдрэйс", был передан британскому флоту 3 августа 2018 года. Четвертый корабль серии, A-139 "Тайдфорс", прибыл в Великобританию в августе 2018 года. Его передача британскому флоту запланирована на 2019 год.

Танкеры MARS предназначены для материально-технического обеспечения флота, снабжения топливом, продовольствием, запчастями и пресной водой боевых кораблей в море. В числе дополнительных функций названы патрулирование для обеспечения безопасности на море, оказание гуманитарной помощи, а также поддержка операций стран-союзниц по НАТО.

Планируется, что танкеры проекта MARS обеспечат поддержку новых авианосцев класса "Куин Элизабет". Длина нового танкера составляет 200 м, ширина – 28 м, водоизмещение – около 39000 т. Судно может транспортировать до 19000 куб. м топлива и 1400 куб. м пресной воды. Летная площадка корабля позволяет принимать вертолеты "Чинук", "Мерлин" и "Уайлдкэт". Новые двухкорпусные танкеры заменят эксплуатирующиеся однокорпусные корабли типа "Ровер" и "Лиф". Срок службы новых кораблей составит не менее 25 лет.

25.02.2019
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Страны
Великобритания
Южная Корея
Продукция
CH-47 "Чинук"
Компании
DSME
Проекты
NATO
Авианосец
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