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26.02.2019
Военно-промышленный курьер

Расчеты БРК "Бастион" оправдали свое название

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Источник изображения: vpk-news.ru

В соответствие с планом боевой подготовки личный состав подразделения береговых ракетных комплексов "Бастион" берегового ракетного соединения Тихоокеанского флота на Камчатке, решает задачи полевого выхода.

В ходе планового полевого выхода подразделений отдельной береговой ракетной бригады Войск и сил на Северо-Востоке России, личный состав дивизиона береговых ракетных комплексов "Бастион" провёл на Камчатке тренировку по поражению отряда кораблей условного противника.

Мобильные пусковые установки покинули полевой лагерь и, совершив марш, были сходу развернуты в указанном районе с заранее оборудованными позициями. В соответствии с полученными целеуказаниями ракетчики выполнили электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника, а затем скрытно сменили огневую позицию.

В ходе тренировки, в которой было задействовано порядка 70 военнослужащих и около 10 единиц техники, отрабатывалась слаженность расчётов береговых комплексов, совершенствовались навыки приведения в готовность пусковых установок в соответствие с действующими нормативами. На марше также отрабатывались задачи по охране и обороне пусковых установок ракетного комплекса от разведывательно-диверсионных групп условного противника, отмечает пресс-служба Восточного военного округа.

25.02.2019
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