В течение недели 15 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ

За минувшую неделю российские истребители из состава дежурных сил ПВО три раза поднимались в воздух для перехвата возможных нарушителей.

Такие данные Минобороны в понедельник публикует газета Вооруженных сил "Красная звезда". Уточняется, что разведку вдоль границ РФ вели пятнадцать иностранных летательных аппаратов.

Военное ведомство подчеркивает, что воздушное пространство нашей страны нарушено не было. Всего же в рамках боевой подготовки за неделю российские летчики выполнили 248 летных смен на 71 аэродроме, сообщает ТАСС.