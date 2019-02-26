Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 25 фев - РИА Новости. Страны-партнеры России по линии военно-технического сотрудничества продолжат испытывать на себе санкционное давление Запада, что негативно скажется на экспорте российского вооружения, считает вице-премьер Юрий Борисов.

Об этом он заявил на совещании по ходу строительства судостроительного завода "Звезда", диверсификации предприятий ОПК Приморского края и выполнения гособоронзаказа.

"Понятно, что по мере достижения необходимого уровня перевооружения армии объемы гособоронзаказ будут снижаться. При этом значительного роста экспорта военной продукции не ожидается, особенно в условиях нарастающего санкционного давления, как на Российскую Федерацию, так и на наших зарубежных партнеров", - сказал он.