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26.02.2019
ЦАМТО

Разработчик хочет создать арктическую версию Ми-26

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Ми-26
Вертолеты Ми-26. Фото Алексея Михеева.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 25 февраля. "Вертолеты России" планируют создать арктическую версию крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на салоне Aero India 2019 генеральный директор компании Андрей Богинский.

"Планируется развитие арктического направления – есть на базе Ми-8 арктический вариант, уже были поставки. Мы планируем сделать и Ми-38 в арктическом варианте, и Ми-26. Не так давно мы завершили испытания холодом Ми-38 в Якутии, температура опускалась до -50 град. С" – сказал он.

Ми-26 – это тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. В транспортно-десантном варианте в вертолете могут разместиться 82 десантника с вооружением. Для погрузки крупногабаритных грузов в грузовой кабине расположена электролебедка с тяговым усилием до 500 кг. Кроме того, вертолет способен перевозить грузы на внешней подвеске массой до 20 т. На сегодняшний день Ми-26 является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолетом, передает "РИА Новости".

25.02.2019
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Россия
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Ми-26
Ми-38
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Вертолеты России
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