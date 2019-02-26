Россия готова обсуждать с Индией поставки Су-57

Россия готова вести диалог с Индией по поставкам истребителя пятого поколения Су-57, однако в приоритете остается обеспечение этим самолетом Военно-воздушных сил России, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

"Мы, со своей стороны, готовы к продолжению поставок самолетов поколения 4+ и 4++ и работе по поставке самолетов пятого поколения. При этом для нас, безусловно, первоочередной приоритет - ВВС России. Самолет (новейший истребитель пятого поколения Су-57) прошел боевую обкатку в Сирии и начинает поставляться в российские войска", - цитирует В. Кладова ТАСС.

По его словам, Индия проявляет интерес к Су-57, однако стране предстоит определиться с дальнейшей концепцией ВВС. "Индийские ВВС должны определить, насколько такой самолет вписывается в их общую концепцию, на что сделать ставку и потратить деньги - на приобретение нескольких экземпляров машин нового поколения или на существенное наращивание количества хорошо знакомых индийским летчикам надежных Су-30МКИ", - сказал Кладов.

Замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук во время международной аэрокосмической выставки Aero India 2019 рассказал о запросе со стороны Индии информации о поставке 21 легкого истребителя МиГ-29.

Ранее РФ поставила Индии более 200 многоцелевых истребителей Су-30МКИ, а в начале февраля издание "Коммерсантъ" со ссылкой на ФСВТС сообщило о новой заявке со стороны Нью-Дели на комплекты для сборки этих машин.