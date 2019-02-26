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26.02.2019
Военно-промышленный курьер

Сегодня прекратила свое существование Организация Варшавского Договора

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Источник изображения: vpk-news.ru

25 февраля 1991 года в Будапеште состоялось внеочередное заседание Политического консультативного комитета Организации Варшавского договора (ОВД). На нем было принято решение об упразднении военных структур организации.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор) оформил создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР - Организации Варшавского договора (ОВД).

Договор был подписан 14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. Его участниками стали Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. Заключение договора явилось ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО. Создание ОВД и закрепило биполярность мира на 36 лет.

Договор был заключен сроком на 30 лет и вступил в силу 5 июня 1955 года. 26 апреля 1985 года ввиду истечения срока действия он был продлен еще на 20 лет. ОВД являлась мощнейшей военной силой в мире. Численность ее вооруженных сил на 1985 год составила 7562987 военнослужащих. Однако к 1990 году численность уменьшилась до 6960700 военнослужащих.

После смещения в 1989 - 1990 годах коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы существование Организации Варшавского договора как военно-политического альянса стран социализма потеряло смысл. 25 февраля 1991 года государства-участники ОВД провели в Будапеште внеочередное заседание Политического консультативного комитета, на котором было решено ликвидировать все военные структуры блока. По итогам заседания было сделано так называемое Будапештское заявление.

В нем сказано много красивых слов о том, что страны Европы освобождаются от наследия прошлого, связанного с эрой конфронтации и раскола континента. В связи с чем "государства-участники Варшавского Договора, действуя как суверенные и равноправные государства, решили упразднить его военные органы и структуры".

После этого ОВД как военная сила перестал существовать, хотя формально Варшавский договор действовал после этого еще четыре месяца. 1 июля 1991 года в Праге подписали протокол о полном прекращении действия договора.

Как показала история, разрушение биполярного мира никакой гармонии Европе не принесло. После ликвидации ОВД у блока НАТО исчез вероятный противник, однако никакого самороспуска Северо-Атлантического Альянса не последовало.

Более того, подчеркивает Eadaily, НАТО включило в свой состав не только почти всех бывших участников ОВД, но и несколько бывших союзных республик распавшегося СССР. Альянс под эгидой США некоторое время лихорадочно искал достойного противника для оправдания собственного существования. 

25.02.2019
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Албания
Болгария
Венгрия
Германия
Польша
Россия
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Словакия
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