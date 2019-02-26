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26.02.2019
Военное обозрение

Абэ считает, что откладывать перенос базы Футэмма более невозможно

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Токио серьезно воспринял результаты референдума на Окинаве по поводу переноса американской военной базы Футэмма в район Хэноко в той же префектуре, однако откладывать сроки переноса больше нельзя, приводит РИА Новости заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Источник изображения: https://twitter.com

Результаты референдума мною восприняты серьезно. Я сделаю всё, чтобы облегчить нагрузку на Окинаву (в отношении американских баз),

сказал Абэ в парламенте.

Вместе с тем, по его словам, нельзя оставлять базу Футэмма, считающуюся самой опасной в мире, на старом месте в окружении жилых домов и школ.

Премьер отметил, что прошло уже 20 лет с того момента, когда стороны (США и Япония) договорились о возвращении территории Футэммы в ведение префектуры. "Дальше откладывать перенос невозможно", – добавил он.

В референдуме приняли участие 52% избирателей Окинавы. Большая часть – 434 тыс. человек (72%) – высказалась против переноса базы в район Хэноко, 115 тыс. человек проголосовали "за". Около 53 тыс. человек с позицией не определились. Результаты референдума обязательной силы не имеют.

Токио намерен перенести базу в район Хэноко, где уже началась засыпка прибрежной полосы. Администрация Окинавы настаивает на том, чтобы базу перенесли за пределы префектуры. Местная власть также требует прекратить работы на побережье, из-за которой страдают коралловые рифы. Всего по плану должно быть засыпано грунтом около 157 га прибрежной морской полосы.

Кроме того, по мнению жителей, перенос военной базы в пределах одной и той же префектуры не снижает нагрузки на регион.

Напомним, в Окинаве расположены более 70% американских военнослужащих, находящихся в Японии, при этом префектура занимает лишь 0,6% территории страны.

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Япония
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