Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку

В Объединенной судостроительной корпорации прошло обсуждение проекта нового перспективного эсминца проекта "Лидер". Как сообщает веб-ресурс Mil.Press FlotProm со ссылкой на два отраслевых источника, принято решение увеличить водоизмещение перспективного эсминца до 19 тысяч тонн и оснастить корабль атомной энергоустановкой.

Источник изображения: Крыловский НГЦ

Как пишет издание, изначально Крыловский государственный научный центр предлагал две версии корабля: первый - водоизмещением 10-12 тысяч тонн с газотурбиннной энергоустановкой и второй - 18-19 тысяч тонн с атомной. В ходе обсуждения был выбран второй вариант, что логично исходя из концепции возрождения океанского "большого флота". Однако сроки начала предметной работы над кораблем до сих пор не определены. Предполагается, что работа над проектом начнется ближе к середине текущей госпрограммы вооружений 2018-2027 годов. Таким образом, сроки начала работ над перспективным эсминцем опять сдвинули.

Ранее сообщалось, что концепцию нового корабля сформулировал Крыловский центр, а эскизный проект эсминца "Лидер" подготовило Северное проектно-конструкторское бюро.

Ожидается, что при возмещении около 19000 тонн, длина корпуса составит 200 метров, а ширина – 20 метров. Скорость корабля - до 30 узлов. Предполагается, что на вооружении "Лидера" будет находиться 60 противокорабельных крылатых ракет, 128 зенитных управляемых ракет и 16 противолодочных управляемых ракет.