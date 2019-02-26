Стала известна причина нештатной ситуации при последнем запуске "Союза"

Преждевременное отключение двигателя третьей ступени носителя "Союз-2.16" при запуске египетского спутника EgyptSat-A 21 было вызвано тем, что на Байконуре не дозалили окислитель, передает РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.

Источник изображения: https://www.roscosmos.ru

По словам источника, недолив окислителя произошел из-за неверно настроенных перед пуском датчиков уровня заправки.

В результате в бак третьей степени "Союза" было залито окислителя меньше положенного. Соответственно, он закончился раньше расчетного времени, что повлекло преждевременное выключение двигателя,

рассказал собеседник.

Ранее, со ссылкой на другой источник, агентство сообщало, что из-за преждевременного отключения двигателя разгонный блок "Фрегат" с египетским спутником был выведен на орбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка) на 57 км ниже расчетного номинального уровня. Однако, благодаря интеллектуальной системе управления и запасам топлива, "Фрегат" сумел скорректировать недовыведение и доставить аппарат на нужную траекторию.

Позднее представитель французской компании Arianespace Стефан Исраэль подтвердил нештатную ситуацию с двигателем 3 ступени. В связи с этим был перенесен с 27-го на 28 февраля запуск с космодрома Куру первых шести британских спутников системы OneWeb. Отсрочка запуска позволит провести дополнительный анализ систем носителя "Союз-СТ-Б", который должен вывести спутники на орбиту. Сообщается, что "Союз-СТ-Б" и "Союз-2.1б" имеют одинаковую третью ступень.