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26.02.2019
Российская газета

Появилось фото танка Т-80 с необычной защитой

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось фото новейшей модификации российского танка Т-80БВМ. Помимо динамической защиты "Реликт" на башне, машина оснащена новым комплектом динамической защиты в навесных контейнерах по бортам корпуса.

До последнего времени "мешочная" защита - плод сирийского опыта, - применялась только на модернизированных Т-72Б3 образца 2016 года, но теперь, по видимому, идет ее массовое распространение на все танки Вооруженных сил РФ, пишет bmpd.

Т-80БВМ - новейшая версия "летающего танка". Модернизация заключается в установке многоканального прицела "Сосна-У", способного, помимо прочего, управлять выпущенными из ствола ракетами, доработке автомата заряжания под бронебойные снаряды повышенного могущества, улучшенного двигателя и стабилизатора вооружения, новой аппаратуре связи и гусеницах. Башня защищена ДЗ "Реликт", корпус - противокумулятивными экранами, в перспективе планируется установка комплекса активной защиты "Арена".

В 2017 году Минобороны РФ заключило с Уралвагонзаводом контракт на модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня БВМ.


Антон Валагин

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Реликт ДЗ
Т-72
Т-72Б
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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