В России разработают арктический вариант вертолетов Ми-26 и Ми-38

Холдинг "Вертолеты России" разработает арктические варианты Ми-26 и Ми-38. Об этом стало известно на выставке Aero India 2019, которая прошла в Бангалоре.

Как сообщил журналистам генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, на базе Ми-8 уже есть арктическая версия. Но на предприятии планируют создать ее и на Ми-38 и на Ми-26.

Гендиректор Андрей Богинский говорил об этом еще в мае прошлого года, напоминает ТАСС. Он тогда заявил, что о сроках создания Ми-38 пока рано говорить. Что касается тяжелого вертолета Ми-26Т2В, то Министерство обороны России не сделало заказ на эту машину. "Но после присвоения литеры Минобороны все же сможет заключить контракт", - сказал Богинский. Холдинг планирует передать вертолет на государственные испытания во втором квартале нынешнего года.

Ми-26Т2В - тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет. Его грузоподъемность - 20 тонн. Машину можно использовать в любое время суток, с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку. На борту находится комплекс обороны, который защитит вертолет от ракетных комплексов ПВО противника.

Ми-38 - средний многоцелевой вертолет. Он предназначен для перевозки грузов и пассажиров, его можно использовать и для спасательных операций.

Светлана Цыганкова