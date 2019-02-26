ВКС России получат новейший вертолет

Первый транспортно-десантный вертолет нового поколения Ми-38Т Минобороны РФ получит уже в июне. Об этом сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский в ходе брифинга на авиасалоне Aero India 2019.

Он уточнил, что контракт предполагает поставку до конца июня. Новая модификация вертолета была разработана по заказу Минобороны РФ.

Напомним, что в отличие от базовой версии, все комплектующие и агрегаты в Ми-38Т - только отечественного производства. Машина получила новые высокоэкономичные двигатели ТВ7-117В, взрывобезопасную топливную систему и интегрированный цифровой пилотажно-навигационный комплекс. Автоматика позволяет вертолету выполнять полет, заход на посадку, зависание, а дополнительные опоры на шасси обеспечивают посадку на мягкий грунт и снег. Также на Ми-38Т можно установить средства связи для военных и дополнительные топливные баки для увеличения дальности полетов.

Вертолет может перевозить до 30 десантников или около 6 тонн груза на внешней подвеске и 5 - внутри кабины. Свой первый полет он совершил в ноябре прошлого года.

Майя Бирюкова